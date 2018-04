Uber stellt Fahrten in Wien ein

Der Fahrdienstvermittler Uber darf in Wien keine Taxi-Dienste mehr durchführen. Grund ist eine einstweilige Verfügung des Handelsgerichts Wien. Taxi 40100 hat Uber im März geklagt – und Recht bekommen.

Der Streit „Uber gegen klassische Wiener Taxis“ hat vorerst ein Ende. „Der heutige Beschluss des Handelsgerichts Wien erlaubt es uns vorerst leider nicht, unsere Services uberX, UberBLACK und uberVAN weiter anzubieten. In den nächsten Tagen werden wir daher intensiv daran arbeiten, unsere Prozesse anzupassen, um die Bedingungen des Gerichts zu erfüllen“, teilte Uber am Mittwoch mit.

ORF

Alle drei Services, die in Wien angeboten werden, werden ab Mittwochabend eingestellt. Die Wiener Vermittlungszentrale Taxi 40100 hat den aus den USA stammenden Konzern Uber wegen Beihilfe zum systematischen Gewerberechtsverstoß vor das Gericht gebracht und eine Klage auf Unterlassung, Feststellung und Urteilsveröffentlichung eingebracht. Das Handelsgericht hat dem "Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung“ stattgegeben.

100.000 Euro Strafe pro Einzelfahrt

Sollte Uber weiterhin seine Fahrtendienste anbieten wie bisher, sind pro nachgewiesenem Verstoß, also für jede einzelne Fahrt, bis zu 100.000 Euro Strafe fällig“, teilte Anwalt Dieter Heine mit, der die Klage in Namen von Taxi 40100 eingebracht hat.

Traditionelle Taxiunternehmer laufen seit Monaten Sturm gegen die US-Konkurrenz. Über die Uber-Plattform werden Mietwagenfahrdienste vermittelt. Diese hätten weniger strenge Auflagen als Taxianbieter, wurde beklagt. Erst vorige Woche hatte die Sparte Transport und Verkehr in der Wiener Wirtschaftskammer angekündigt, Branchenvertreter zu einem „Taxigipfel“ zu laden. Dort sollten dann die Probleme zwischen Taxiunternehmen und Diensten wie Uber besprochen werden.

Etappensieg für Taxibranche

Heute bezeichnen die Taxi-Vertreter in der Wirtschaftskammer das Urteil in einer Aussendung als „Etappensieg". „Es ist jetzt bestätigt, dass sich alle an die gleichen Regeln und Gesetze halten müssen, der Wettbewerbsverzerrung wurde ein Riegel vorgeschoben“, sagt Davor Sertic, Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der WK Wien.

