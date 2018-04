Amadeus-Gala im Volkstheater

Bilderbuch und Wanda, nominiert in jeweils fünf Kategorien, und zwar in denselben: Die Verleihung der Amadeus Austrian Music Awards heute Abend im Wiener Volkstheater verspricht nicht nur deswegen einiges an Spannung.

Album, Song, Live-Act des Jahres, bester Pop-Act und bester Sound: Die Indie-Bands Wanda und Bilderbuch hoffen in den selben fünf Kategorien auf einen Preis. Insgesamt wird der wichtigste heimische Musikpreis in 14 Kategorien vergeben: Es sind sieben allgemeine und sieben Genrekategorien, von Hip-Hop über Jazz bis zum Schlager. Mit „Eine ins Leben“ könnte das Duo Pizzera und Jaus zum zweiten Mal in Serie den Preis für den Song des Jahres gewinnen, Andreas Gabalier hat die Chance auf seinen insgesamt achten Amadeus.

Amadeus Austrian Music Awards

Zwei Preise sind schon vergeben

Die Band Farewell Dear Ghost sicherte sich den FM4 Award. Sie setzte sich gegen 5K HD, Ankathie Koi, Dives und Mavi Phoenix durch, die ebenfalls in die finale Abstimmphase gekommen waren. Der Preis des ORF-Jugendradios ist die einzige Auszeichnung des Amadeus Awards, die nur durch das Publikum, in diesem Fall via Online-Voting auf der Webseite von FM4, bestimmt wird.

Alle anderen Gewinner werden durch ein Publikums- und ein Juryvoting ermittelt. In der Jury sitzen rund 100 Experten aus der Musik- und Medienbranche. Fix vergeben ist auch der Preis für das Lebenswerk: Er geht an den im Vorjahr gestorbenen Wilfried Scheutz, besser bekannt als Wilfried. Mit ihm verlor Österreich ein Austropop-Urgestein, das kurz vor seinem Tod mit „Gut Lack“ noch ein starkes Alterswerk vorgelegt hat. Rudie Dolezal wird den Preis am Abend entgegennehmen.

Conchita moderiert

Die Sängerin Conchita, selbst mehrfache Amadeus-Preisträgerin, führt als Moderatorin durch die Gala. Die Preisverleihung wird am Abend ab 21.55 Uhr zeitversetzt auf ORF eins übertragen.

