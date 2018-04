Wiener Sommerbäder öffnen früher

Für das Wochenende wird Badewetter erwartet. Die Stadt bricht daher mit Traditionen und öffnet die Sommerbäder nicht wie gewohnt am 2. Mai, sondern schon am Samstag. Wermutstropfen dabei sind erhöhte Eintrittspreise.

Vom Krapfenwaldlbad über das Strandbad Alte Donau bis zum Liesinger Bad: Insgesamt 17 Sommerbäder öffnen früher, teilte der zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) am Donnerstag mit. Der Sommer im April macht es möglich: 21 Grad am Freitag folgt laut ORF-Wetterprognose am Samstag Frühsommer und am Sonntag Badewetter mit bis zu 29 Grad.

ORF

Höhere Umsatzsteuer bringt neue Tarife mit sich

Unabhängig vom früheren Eröffnungstermin erhöhte die Stadt die Eintrittspreise. Für eine Tageskarte fallen nun 5,90 Euro (bisher 5,50 Euro) und für das 13.00-Uhr-Ticket 4,60 Euro (bisher 4,30 Euro) an. Der Preis für eine Monatskarte stieg von 22 auf nun 29,50 Euro. Argumentiert wird die Anpassung mit der Inflation bzw. der Erhöhung des Umsatzsteuersatzes für Bäderbetriebe von zehn auf 13 Prozent.

Unverändert hingegen kommt das 2016 eingeführte Sicherheitskonzept auch in diesem Jahr wieder zum Einsatz. 40 „First Responder“ - speziell geschultes Personal, das im Konfliktfall deeskalieren und eingreifen soll - werden eingesetzt.

Familienbäder folgen am 2.Mai

Die neun städtischen Familienbäder folgen somit wie gewohnt am 2. Mai. Ausnahme ist die Anlage im Schweizergarten, die erst ab 3. Juli zur Verfügung steht. Bis dahin werden die Badefläche vergrößert und neue barrierefreie Sanitärräume errichtet. Neu hinzu kommt am 5. Juli noch das Familienbad Einsiedlerpark - mehr dazu in Einsiedlerpark: Sauna wird Familienbad.

Bereits in den vergangenen Wochen herrschte in den Bädern Hochbetrieb. Allerdings stürmten nicht Abkühlung suchende Badegäste die Bäder, sondern Putz- und Reparaturtrupps. Denn der kalte Winter hinterließ seine Spuren in Schwimmbecken und auf Sonnenliegen - mehr dazu in Kalter Winter setzte Bädern zu. Die Premiere für die Badesaison 2018 schon hinter sich hat das Schönbrunner Bad. Die Temperatur des Badewassers wurde mit 25 Grad angegeben - mehr dazu in Hunderte stürmten Schönbrunner Bad.

