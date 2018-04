Vierjähriger stirbt nach Fenstersturz

Am frühen Donnerstagnachmittag ist in der Ziegelhofstraße in der Donaustadt ein vierjähriger Bub aus einem Fenster eines Wohnhauses in die Tiefe gestürzt. Das Kind starb. Der genaue Unfallhergang wird noch untersucht.

Eine Nachbarin gab gegenüber dem ORF Wien an, sie habe gesehen, wie der Bub gegen 13.00 Uhr Spielzeug aus dem Fenster warf. Er habe dem nachgesehen und dürfte dabei das Gleichgewicht verloren haben. Er stürzte aus einem Fenster im siebenten Stock in die Tiefe. Ein Nachbar fand das schwer verletzte Kind vor dem Haus liegend.

ORF/Lukas Lattinger

Reanimation blieb ohne Erfolg

Eine zufällig anwesende Ärztin und die Besatzung einer Funkstreife versuchten, den Buben zu reanimieren. Der Vierjährige starb noch an Ort und Stelle. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen. Ein Team der Akutbetreuung der Stadt Wien übernahm die Betreuung der Familie.