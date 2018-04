90 Elefanten-Stoßzähne geschmuggelt: Prozess

Um ein für Wien nicht alltägliches Delikt geht es heute im Straflandesgericht. Ein 67-jähriger Mann muss sich wegen Elfenbein-Schmuggels verantworten. In zwei seiner Wohnungen waren rund 90 Elefanten-Stoßzähne entdeckt worden.

Die Anklage wirft dem Mann einen Verstoß gegen das Artenhandelsgesetz vor. Denn seit 1989 ist der Handel mit Elfenbein international verboten. Im November 2016 fand die Polizei in zwei Wohnungen in Wien-Josefstadt rund 90 Stoßzähne von Elefanten. Sie wogen insgesamt 564 Kilogramm. Damit soll es der bisher größte Fund von geschmuggeltem Elfenbein in Österreich gewesen sein und einer der größten Funde bisher in der EU - mehr dazu in 90 Elefantenstoßzähne entdeckt.

APA/BMF/Bernhard Hradil

Dem 67-Jährigen drohen zwei Jahre Haft oder eine Geldstrafe. Ein Urteil in dem Prozess wird für den zweiten Verhandlungstag in der kommenden Wochen erwartet.

WWF: Wilderei hat dramatische Folgen

"Dieser Fund in Österreich zeigt das verheerende Ausmaß der Wilderei auf eines der eindrucksvollsten Lebewesen der Erde und macht zugleich deutlich, dass der illegale Elfenbeinhandel ein globales Problem ist“, unterstrich Georg Scattolin, Artenschutzexperte beim WWF Österreich. Geld fließe in organisiertes Verbrechen, finanziere Terroristen in Afrika und verleite immer mehr Menschen zur Wilderei.

Laut WWF sind die Bestände an Elefanten in Afrika seit 2006 um mehr als 110.000 Tiere geschrumpft. Meistens landen die Stoßzähne in China und Vietnam, wo Elfenbein als Statussymbol gilt. In Afrika werden mittlerweile mehr Elefanten für ihr Elfenbein getötet als neu geboren. Geht das sinnlose Töten in dieser Geschwindigkeit weiter, könnten laut WWF Elefanten in freier Wildbahn in 15 Jahren ausgestorben sein.

APA/BMF/Bernhard Hradil

Österreich offenbar Schmuggel-Transitland

Der illegale Handel und Schmuggel mit Elfenbein wird laut WWF durch unzureichend regulierte nationale Märkte in China und Vietnam sowie durch Korruption und schlechte Kontrollen in Herkunfts- und Durchgangsstaaten wie Kenia und Tansania angetrieben. Der Fund zeige demnach, dass Österreich wohl auch Transitland sein dürfte. Der WWF begrüßt es daher, "dass dieses Thema durch die Gerichtsverhandlung in Wien die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient“, sagte Scattolin.

Astronomische Preise Der weltweite Umsatz mit dem illegalen Verkauf von Wildarten liegt Schätzungen zufolge bei bis zu 23 Milliarden US¬Dollar jährlich.

Im Vorjahr gab es zahlreiche Aufgriffe illegal gehandelter Arten durch die österreichischen Zollbeamten am Wiener Flughafen. Medienberichten zufolge, wurden 2017 in 89 Fällen Verstöße gegen den Artenschutz geahndet. Neben Trophäen exotischer Tiere - darunter ein Nilkrokodil und ein Schwarzbärenschädel - wurden auch ein lebender Papagei und 27 lebende Reptilien, darunter eine hochgiftige schwarze Mamba entdeckt.

Links: