Raubversuch mit Messer in Straßenbahn vereitelt

Zwei Zeugen haben am Sonntagvormittag einen Raub in einer Straßenbahn in Wien-Neubau verhindert. Ein 28-jähriger Mann hatte laut Polizei eine 35-jährige Frau mit einem Messer bedroht, doch zwei andere Fahrgäste schritten ein.

Der Raubversuch passierte laut Polizei gegen 11.00 Uhr im Bereich des Neubaugürtels. Der 28-Jährige soll die Frau mit dem Messer bedroht und Geld verlangt haben. Erst stellte sich ein 36-Jähriger zwischen den Täter und das Opfer, ein weiterer Zeuge versetzte dem Verdächtigen dann einen Stoß.

LPD Wien

Mann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten

An der Station „Westbahnhof“ wurde der Mann dann festgenommen. Zuvor kamen noch Mitarbeiter der Stationsaufsicht zu Hilfe und gemeinsam gelang es, den Verdächtigen bis zu seiner Festnahme an der Flucht zu hindern. Der 28-Jährige wurde in die Justizanstalt Josefstadt gebracht. Das Messer wurde sichergestellt.