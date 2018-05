Erneut Suchaktion in Alter Donau

Eine gestern Nachmittag abgebrochene großangelegte Suchaktion von Rettung, Feuerwehr und Polizei in der Alten Donau ist heute wieder aufgenommen worden. Es gibt nun Hinweise darauf, dass ein 14-Jähriger vermisst wird.

Es wurden persönliche Gegenstände und ein Ausweis eines 14-jährigen Südafrikaners gefunden. Daraufhin nahmen Taucher der Wiener Berufsfeuerwehr die Suche heute wieder auf. Jugendliche auf einem Tretboot hatten am Dienstag auf Höhe der Kagraner Bucht beobachtet, wie ein Schwimmer in der Alten Donau unterging und nicht mehr auftauchte. Sie alarmierten die Einsatzkräfte.

ORF

Erste Suchaktion ohne Erfolg

Eine großangelegte Suche begann: Die Polizei suchte am Land, in der Luft mit einem Hubschrauber und im Wasser in Zusammenarbeit mit Tauchern der Berufsfeuerwehr sowie Einsatzkräften der Berufsrettung. Auch ein Hubschrauber des ÖAMTC war im Einsatz.

Laut Polizei hatten sich die Jugendlichen, die den Vorfall meldeten, in Widersprüche verwickelt. Auch konnten keine anderen Zeugen gefunden werden, die das Verschwinden ebenfalls beobachtet haben. Schließlich blieb auch der Einsatz einer Wärmebildkamera ohne Erfolg - daraufhin wurde die Suche abgebrochen.

