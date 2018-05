Prozess um Mord nach Komplimenten

Der Mord an einem Barbetreiber im August 2017 in Ottakring wird heute am Straflandesgericht Wien weiter verhandelt. Angeklagt ist ein 38-jähriger Kosovare, der sich auf Notwehr beruft. Ein Urteil wird für den Nachmittag erwartet.

Am ersten Prozesstag gab der Angeklagte an, er habe aus Notwehr gehandelt, zwei Männer hätten ihn eingekreist. Doch mehrere Zeugen widersprachen dieser Darstellung. Der Angeklagte glaubt aber, dass die Zeugen manipuliert worden seien - mehr dazu in Prozess wegen tödlicher Messerstiche vertagt. Nun sollen weitere Zeugen vor Gericht aussagen.

ORF / Lehmann

Komplimente für Begleiterin Anlass zum Streit

Der Tat im August 2017 war ein nichtiger Anlass vorangegangen. Ein 37-jähriger Barbesitzer hatte der weiblichen Begleitung des Kosovaren, der seit 15 Jahren in Wien lebt, Komplimente gemacht. Der Kosovare hatte mit der Frau länger in einer Beziehung gelebt. Die Komplimente nahm er zum Anlass, den Barbesitzer zu beschimpfen.

Es entwickelte sich ein Streit, der schlussendlich eskalierte. Der Kosovare soll laut Anklage zweimal in die Brust des Barbesitzers gestochen haben. Als dem ein anderer Mann zu Hilfe kam, soll er ihm in den Bauch gestochen haben. Der Barbesitzer starb. Der 28-jährige Helfer überlebte den Bauchstich. Das Urteil in dem Prozess soll am Nachmittag feststehen.

