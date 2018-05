Erster Bademanteltag in Therme Oberlaa

Viele Menschen in Bademänteln sind am Nachmittag vor dem Eingang zur Therme Oberlaa Schlange gestanden: Es war keine Hommage an Udo Jürgens, sondern eine Werbeaktion der Therme: Gratis-Eintritt für Bademantelträger.

„Der Bademanteltag soll uns daran erinnern, sich immer wieder etwas Gutes zu tun und regelmäßige Auszeiten vom Alltag zu genießen“, sagte Edmund Friedl, Geschäftsführer der Therme Wien vor der Veranstaltung. Mit besonderer Spannung erwartete man in der Therme Wienerinnen und Wiener in vielen, bunten und unterschiedlichsten Bademantel-Modellen.

zurück von weiter

Ein Feiertag für den Bademantel

Hintergrund war eine Werbeaktion für die Therme. Sie stellte den 2. Mai unter das Motto „Life ist better in a Bademantel“ (Das Leben ist besser in einem Bademantel), um das Kleidungsstück gebührend zu feiern. Jeder, der ab 16.00 Uhr im Bademantel in der Therme und an der Kassa erschien, konnte gratis in die Therme gelangen.

Link: