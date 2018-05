Unwetter über Wien

Die heftigen Regenfälle haben in Wien und rund um die Stadt zu vielen Überflutungen geführt. Die Berufsfeuerwehr musste allein wegen des Unwetters 75-mal ausrücken. Am Flughafen Wien war der Betrieb durch das Wetter beeinträchtigt.

Die meisten Einsätze der Feuerwehr betrafen die Bezirke Favoriten, Hietzing, Penzing und teilweise auch Liesing. Nach 22.00 Uhr wurde die Feuerwehr fast im Minutentakt alarmiert. Die Einsatzkräfte wurden 75 Mal wegen des starken Regens gerufen, sagte Christian Feiler von der Feuerwehr: „Die meisten Einsätze waren bei einem schadhaften Dach oder aber das Freipumpen oder Auspumpen von Kellern.“

ORF/Hubert Kickinger

Die starken Blitzentladungen und heftigen Sturmböen wirkten sich auch auf den Betrieb am Flughafen aus, sagte Sprecher Peter Kleemann: „Daher musste die Bodenabfertigung aus Sicherheitsgründen teilweise eingeschränkt werden.“

Neue Gewitter schon wieder im Anmarsch

In Niederösterreich am heftigsten betroffen waren die Bezirke Tulln und St.Pölten. Dort wurden dutzende Keller überflutet, weiters stürzten Bäume auf Strom und Telefonleitungen. 150 Notfälle wurden gemeldet - mehr dazu in 100 Keller standen nach Gewitter unter Wasser.

Noch ist die Berg-und-Tal-Fahrt zwischen Bade- und Unwetter noch nicht ausgestanden. Fast überall in Österreich wird es schnell wieder warm, mancherorts steigt das Thermometer wieder Richtung 30 Grad. Gleichzeitig sind allerdings die nächsten Gewitter im Anmarsch - mehr dazu in Nach Blitzspektakel: Unwetter laden sich erneut auf (news.ORF.at).

