Toter in Alter Donau gefunden

Bei einer erneuten Suchaktion in der Alten Donau haben Polizeitaucher heute eine tote Person unter Wasser gefunden. Noch ist laut Polizei unklar, ob es sich dabei um einen vermissten 14-Jährigen handelt.

Die Leiche wurde von Tauchern der Einheit Cobra entdeckt, allerdings noch nicht geborgen. Ob es sich um den seit Dienstag vermissten 14-Jährigen handelt, sei daher unklar, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer.

ORF

Ausweis und persönliche Gegenstände gefunden

Die Suche war am Dienstag zunächst aufgrund mangelnder Hinweise abgebrochen worden, wurde aber am Mittwoch fortgesetzt. Es wurden persönliche Gegenstände und ein Ausweis eines 14-jährigen Südafrikaners gefunden - mehr dazu in Erneut Suchaktion in Alter Donau.

Jugendliche auf einem Tretboot hatten am Dienstag auf Höhe der Kagraner Bucht beobachtet, wie ein Schwimmer in der Alten Donau unterging und nicht mehr auftauchte. Sie alarmierten die Einsatzkräfte - mehr dazu in Bursch in Alter Donau: Suche abgebrochen.