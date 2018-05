Wiener Waschmaschine für 100 Jahre

Zum dritten Mal findet ab heute in Wien die „Maker Faire“ statt - laut Veranstalter das größte Do-it-yourself-Festival Österreichs. 900 Bastler präsentieren ihre Erfindungen - etwa eine Waschmaschine aus Wien, die 100 Jahre halten soll.

Die quasi ewig haltende Waschmaschine ist ein Projekt eines Forscher- und Forscherinnenteams an der Universität für Angewandten Kunst in Wien. Die Maschine soll ein Zeichen gegen die sogenannte geplante Obsoleszenz setzen, also bereits beim Kauf eingebaute Sollbruchstellen, und helfen, die Wegwerfkultur einzudämmen. Die „100-jährige Waschmaschine“ soll möglichst lang reparierbar sein.

Maker Faire Vienna

Veranstaltungshinweis: Maker Faire Vienna 2018, 5. und 6. Mai, 10.00 bis 18.00 Uhr, METAStadt, Stadlauer Straße 41, 1220 Wien

Bei der Maker Faire werden zwei Prototypen präsentiert. „Wir wollen März 2019 eine Maschine haben, die wäscht, das heißt, bei der Maker Faire gibt es einen Zwischenstand zu sehen“, schilderte Projektleiter Peter Knobloch gegenüber Radio Wien. „Wir sind noch sehr in der Recherchephase, mit Anfängen von Konstruktionen.“

Die Zukunft des Hausbaus als Schwerpunkt

Zu den anderen Erfindungen, die präsentiert werden, zählt etwa ein Crepe-Roboter, eine digitalen Strickmaschine oder Maschinen, die Plastikmüll in neue Gebrauchsobjekte verwandeln können. Neben 900 Ausstellern erwarten die Veranstalter der Maker Faire heuer rund 15.000 Besucher auf dem Metastadt-Gelände in Wien-Donaustadt. Neben dem Messe-Präsentationsbereich gibt es auch rund 50 Workshops, 40 Vorträge, eine Reihe von Mitmachstationen sowie ein eigenes Programm für Kinder.

Das Motto ist in diesem Jahr „The Future of Building – Wenn Maker Häuser bauen“. Den Keynote-Vortrag hält dazu Werner Bittner von der österreichischen Firma Doka Ventures - über den Einsatz von 3D-Baudruckrobotern beim Hausbau. Sie sollen dabei helfen, rasch und günstig Wohnraum aus Beton zu schaffen. Auch Workshops zum Selberbauen nachhaltiger Gebäude in der Stadt stehen auf dem Programm.

