Kinder missbraucht und vermittelt - Prozess

Heute steht ein 29-jähriger Wiener vor Gericht, der sich an seinem Sohn und seiner Tochter vergangen haben soll, seit diese Kleinkinder waren. Er überließ die Kinder auch anderen pädophilen Männern, die er bei sich übernachten ließ.

Während die fremden Männer - ein von der Wiener Anklagebehörde mitangeklagter, bereits einschlägig vorbestrafter Landwirt und ein Deutscher, gegen den separat von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main ermittelt wird - das im Oktober 2009 geborene Mädchen und den im Oktober 2011 geborenen Buben missbrauchten, filmte ihr Vater die Szenen mit - mehr dazu in Vater missbrauchte eigene Kinder.

Dieses und anderes kinderpornografisches Material, das der Mann seit 2012 angefertigt hatte, platzierte der Wiener der Anklage zufolge auf Pädophilenforen im Internet, um im Gegenzug von anderen Usern ähnliche Fotos und Video zu erhalten.

Mutter als Mitwisserin mitangeklagt

Seine Taten wurden bekannt, als im Jahr 2017 vom deutschen Bundeskriminalamt eine im Darknet agierende Kinderpornoplattform zerschlagen werden konnte. So kam man auf die Spur des Vaters, der sich seit Mai 2017 in U-Haft befindet. Neben dem Mann und einem 31 Jahre alten Landwirt - ein gebürtiger Tiroler, der zuletzt im Burgenland gelebt hat - wurde auch die Mutter der über Jahre hinweg missbrauchten Kinder angeklagt.

Die Staatsanwaltschaft wirft der 29 Jahre alten Frau Mitwisserschaft und damit Beitragstäterschaft am schweren sexuellen Missbrauch von Unmündigen vor. Die Frau, die sich Anfang 2016 scheiden hatte lassen, hat sich zu den gegen sie gerichteten Vorwürfen bisher nicht schuldig bekannt. Zuletzt gab es Aufregung um den Aufenthaltsort der Kinder - sie sind bei der Mutter untergebracht, die mitangeklagt ist - mehr dazu in Kinderporno: Kinder bei mitangeklagter Mutter.

Männer als hochgefährlich einzustufen

Ein psychiatrisches Gutachten kommt zum Schluss, dass die pädophilen Neigungen der beiden Männer derart stark ausgeprägt sind, dass sie als hochgefährlich einzustufen sind. Der Staatsanwalt wird in der bevorstehenden Verhandlung daher zusätzlich zu einer schuld- und tatangemessenen Verurteilung - angesichts der Schwere der inkriminierten Delikte drohen den zwei Männern bis zu 15 Jahre Haft - zusätzlich die Unterbringung der Angeklagten in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragen.

Die betroffenen Kinder leiden an einer ausgeprägten posttraumatischen Belastungsstörung, wie eine von der Justiz eingeholte Expertise einer klinischen Psychologin ergab. Die Gutachterin kam zum Schluss, dass das Mädchen und der Bub seelisch derart stark beschädigt worden sind, dass die eingetretenen Folgen einer schweren Körperverletzung gleichkommen.

Weitere Kinder als Opfer

Der Vater soll sich bei mehreren Treffen mit dem mitangeklagten Bekannten in seiner Wohnung auch gemeinsam mit dem 31-Jährigen an den unmündigen Kindern vergangen haben. Im Herbst 2016 brachte der Zweitangeklagte einen vierjährigen Buben mit. Auch an diesem Kind sollen die pädophilen Männer zu zweit den Geschlechtsverkehr vollzogen haben.

Seit 2010 fertigte der 29-jährige Wiener der Anklage zufolge auch pornografische Fotos und Videos von Kindern von Bekannten oder Verwandten an, die man ihm zur Aufsicht überlassen hatte. Von der Anklage umfasst sind acht weitere Kinder - sechs Mädchen und zwei Buben im Alter zwischen heute fünf und neun Jahren -, die auf diese Art missbraucht wurden. Das Material stellte der Mann anderen Pädophilen übers Internet zur Verfügung.

Links: