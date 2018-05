Tote bei Wohnungsbrand in Margareten

In Margareten ist bei einem Wohnungsbrand am Sonntagabend eine Frau ums Leben gekommen. Kurz vor Mitternacht alarmierten Hausbewohner in der Rainergasse die Feuerwehr. Bei den Löscharbeiten wurde die Tote gefunden.

Kurz vor 23.45 Uhr gingen bei der Feuerwehr mehrere Notrufe ein: Nachbarn meldeten den Wohnungsbrand. Als die Feuerwehr bei dem Zinshaus in der Rainergasse in Margareten ankam, rauchte es aus vier Fenstern der Wohnung im dritten Stock. Beim ersten Löschangriff kam es zu einer gefährlichen Durchzündung.

Erst nach 30 Minuten war der Brand gelöscht, „was für einen normalen Zimmerbrand sehr lange ist“, so Christian Feiler von der Wiener Feuerwehr. „Das zeigt die Heftigkeit des Brandes.“ Offenbar deswegen, weil das Feuer in der Wohnung lange Zeit unentdeckt geblieben sein dürfte.

Ursache für Brand noch unklar

Neben der toten Frau gibt es keine weiteren Verletzten. Die Feuerwehr konnte alle restlichen Hausbewohner ins Freie leiten. Kurz nach 2.00 Uhr in der Nacht war der Einsatz beendet. Die Brandursache ist noch unklar.