Polizei räumt besetztes Haus in Hernals

Unbekannte Aktivisten haben seit Freitag ein Haus in Hernals besetzt. Zahlreiche Polizisten waren am Montag mit der Räumung beschäftigt. Das Haus war zuletzt nicht bewohnt.

„Instandbesetzen statt kaputtbesitzen“ steht auf dem Plakat, das an einer Hausmauer in Hernals befestigt ist. Konkret handelt es sich um ein einstöckiges Gebäude in der Taubergasse 28. Dort haben sich seit Freitag „aus Protest gegen Immobilienspekulation“ einige Aktivisten niedergelassen.

Laut Polizei waren es elf Personen. Diese wurden am Montag von zahlreichen Polizeibeamten in einer Großaktion des Hauses verwiesen. „Der Hausbesitzer hat die Räumung beauftragt. Sieben Personen gingen nicht freiwillig und mussten von den Beamten aus ihrem Versteck im Dachboden geholt werden“, berichtet Polizeisprecher Daniel Fürst auf „Radio Wien“.

ORF/Werner Trinker

Aufstand gegen teure Mieten

Auf der Homepage der Besetzer rufen diese in einem Blog auf, solidarisch zu sein. Weiters heißt es: „Immobilienfirmen versuchen sich alte, aktuell noch bewohnte Häuser anzueignen und sich so ganze Grätzeln einzukaufen und Platz für ihre hässlichen Neubauten zu schaffen.“

Bis 2017 befand sich in den Räumlichkeiten des Hauses eine sozialtherapeutische Einrichtung für zwölf Menschen mit Einschränkungen. Die Besetzer wollten mit ihrer Aktion auch einen geplanten Abriss im Herbst verhindern, heißt es auf dem Blog. Zu Anzeigen sei es nicht gekommen, sagt Polizeisprecher Fürst. Die Besetzer sind auf freiem Fuß.