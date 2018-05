U4-Station Friedensbrücke eröffnet früher

Eine gute Nachricht gibt es für alle, die die U4 benützen: Die wegen der Sanierung seit Oktober gesperrte Station Friedensbrücke wird zwei Monate früher als geplant fertig. Ab 28. Mai bleibt die U4 dort wieder in beiden Richtungen stehen.

Seit vergangenen Oktober wird die U4-Station Friedensbrücke Richtung Heiligenstadt saniert. Durch den relativ milden Winter und laut Wiener Linien „gut koordinierte Bauarbeiten“ wurde Zeit gewonnen, die Sanierung kann daher rascher abgeschlossen werden.

WL/Helmer

Statt wie geplant im Sommer werden die Bahnsteige schon ab 28. Mai fertig sein. Die U-Bahn bleibt dann wieder wie gewohnt in beiden Richtungen stehen. Die restlichen Arbeiten im historischen Stationsgebäude bringen für die Fahrgäste keine Einschränkungen mehr.

Sanierung der Station Heiligenstadt folgt im Sommer

Die Arbeiten in der U4-Station Friedensbrücke umfassen neben der Erneuerung des Bahnsteiges auch die Sanierung des historischen, denkmalgeschützten Stationsgebäudes. Der Fliesenbelag wird originalgetreu im Otto-Wagner-Design rekonstruiert - mehr dazu in Sanierung in U4-Station Friedensbrücke startet

WL/Helmer

Insgesamt ist die Sanierung der U4 damit aber noch lange nicht abgeschlossen: Bevor im Sommer die Station Heiligenstadt drankommt und komplett gesperrt wird, wird ab 28. Mai die Station Roßauer Lände modernisiert - im laufenden Betrieb. Das heißt: Bis voraussichtlich Dezember fährt die U4 Richtung Hütteldorf durch. Anschließend in die Gegenrichtung.