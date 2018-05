RH-Kritik an Wohngebiet bei Gaswerk

Am Gelände des früheren Gaswerks Leopoldau sollen Wohnungen errichtet werden: Weil der Platz kontaminiert ist, wurden 70.000 Tonnen Erde ausgetauscht. Der Rechnungshof kritisiert, dass Risiken zu wenig untersucht wurden.

Bis 1969 wurde im Gaswerk Leopoldau in Floridsdorf Stadtgas aus Kohle erzeugt. Doch Boden und Grundwasser des 13,5 Hektar großen Areals sind kontaminiert. Von 2004 bis 2006 wurde deshalb tonnenweise Erdreich abgetragen - mehr dazu Streit um giftige Teererde in Floridsdorf

Bewohner sollen 2019/2020 einziehen

Der neue Plan sieht nun vor, dort 1.400 Wohnungen, Parks und Spielplätze zu errichten. Ehemalige Verwaltungsgebäude, die unter Denkmalschutz stehen, bleiben erhalten und sollen in Gastroflächen oder Werkstätten umgewandelt werden. Geplant ist, dass die ersten Bewohner Ende 2019 oder 2020 einziehen - mehr dazu Wien wächst: 13.400 neue Wohnungen

WSE

Auf Antrag der FPÖ hat der Stadtrechnungshof das Bauprojekt „Neu Leopoldau“ unter die Lupe genommen - mehr dazu Wohnprojekt Gaswerk: FPÖ verlangt Baustopp In seinem am Montag veröffentlichten Bericht kommt der Stadtrechnungshof zu dem Ergebnis, dass die Risiken für die künftigen Bewohner unzureichend geprüft wurden. Insbesondere würden Untersuchungen der Bodenluft fehlen, heisst es. Offen sei auch die Frage, ob Regenwasser die Alt-lastensicherungsanlage beschädigen kann.

Betreiber spricht von „zukunftsweisendem Projekt“

„Die jüngsten Bodenproben waren unbedenklich“, versichert der Projektbetreiber. Dennoch wird weiteres Erdreich abgetragen. Insbesondere im Bereich der künftigen Kleingärten und Parks. „Das ist ein sehr zukunftsweisendes Projekt“, erklärt Peter Weinelt, der stellvertretende Generaldirektor der Wiener Stadtwerke. Deren Tochter Wiener Netze ist Mehrheitseigentümer der betreffenden Entwicklungsgesellschaft.

Industrieflächen wieder nutzbar zu machen, erhalte gleichzeitig Grünflächen, so Weinelt. Laut den Wiener Stadtwerken haben die zuständigen Behörden weiters entschieden, dass gar keine Umweltverträglichkeitsprüfung bei dem Bauvorhaben nötig ist. Darum sei auch keine durchgeführt worden.

ÖVP: „Gesundheit der Wiener wird aufs Spiel gesetzt“

Kritik kommt nach der Veröffentlichung des Rechnungshof-Berichts auch von der Opposition: „Erst fünf Jahre nachdem die Projektgesellschaft für das Bauprojekt Neu Leopoldau gegründet wurde, wurde eine Bodenuntersuchung am einstigen Industrieareal beim Gaswerk Leopoldau in die Wege geleitet, um die gesundheitlichen Risiken für die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner zu testen", heißt es in einer Aussendung der Wiener ÖVP-Planungssprecherin Elisabeth Olischar.

Zu diesem Zeitpunkt seien bereits mehrere baubehördliche Verfahren zur Errichtung von Wohngebäuden eingeleitet worden. Das sei fahrlässig. Dadurch werde auch die Sicherheit und Gesundheit der Wienerinnen und Wiener aufs Spiel gesetzt, so die ÖVP-Kritik.