„Waggon-Konzerte“ auf Riesenrad

Rund 30 Bands werden heute Abend auf dem Riesenradplatz und in den Riesenrad-Waggons performen. Seiler und Speer, Money Boy und bekannte, heimische DJs spielen beim Red Bull Music Festival im Wiener Prater.

Im Riesenrad-Waggon mit Seiler und Speer oder Klaus Eberhartinger über den Dächern von Wien? Oder doch lieber unten am Boden bei Kruder & Dorfmeister im Autodrom? Im Rahmen des „Red Bull Music Festivals“ wird der Wiener Wurstelprater am 9. Mai ab 18.00 Uhr zum Schauplatz heimischer Musik. Auf drei Bühnen und in den 15 Waggons des Riesenrads tummeln sich Stars und Newcomer.

Red Bull

Waggons verwandeln sich in Dancefloor

Das Line-up reicht von den Wiener Sängerknaben bis zu Money Boy, von Nazar bis zu Nino aus Wien. 19 Euro kostet das Festivalticket, das zum Eintritt zu allen Bühnen sowie in die „Club-Waggons“ berechtigt. Die Tickets für die zu Beginn des Abends stattfindenden „Waggon-Konzerte“ wurden aufgrund des begrenzten Platzangebots verlost. 15 bis 20 Personen passen in einen Waggon.

Nach den Konzerten verwandeln sich die Waggons in Dancefloors: In den „Club-Waggons“ warten Beats von DJs wie Cid Rim, Kristian Davidek oder Oberst & Buchner. Hier gilt das Prinzip „first come, first serve“, die Konzertbesucher müssen sich also am Riesenrad anstellen. Das Konzept des Festivals leitet sich aus dem Aufschwung der heimischen Szene in den vergangenen Jahren ab, für den es „kein besseres Symbol“ gebe als die luftigen Höhen des Wiener Riesenrads, so die Veranstalter.

Wiener Riesenrad

Nazar und Money Boy auf „HipHop Stage“

Für die „Main Stage“ auf dem Riesenradplatz sind Acts wie das österreichische Popduo Leyya oder Thomas Petritsch mit seinem (Band-)Pseudonym Granada angekündigt, auf der „HipHop Stage“ im Gebäudes des Waggon 31 treten unter anderem Nazar und Money Boy auf. Auf der „Electronic Stage“ bieten Acts wie Patrick Pulsinger oder Ogris Debris ein Schaulaufen heimischer Elektro-Stars. Diese Konzerte finden im leer geräumten Autodorm statt.

