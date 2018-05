Song-Contest-Schauen: Queeres Cafe bis JVP

Vom queeren Cafe bis zum Parteilokal der jungen ÖVP: Wer das Song Contest-Finale am Samstag nicht zuhause erleben will, hat in Wien die Möglichkeit auf zahlreiche Public Viewings. Das Angebot ist bunt gemischt.

Cesar Sampson gilt zwar nicht als Topfavorit, aber immerhin: Österreich ist wieder Finale vertreten. Wie jedes Jahr, bieten auch heuer verschiedene Wiener Lokale ein Public Viewing an. Besucher werden mit Gewinnspielen, freiem Eintritt und großen Leinwänden gelockt. Der 63. Song Contest, der heuer in Lissabon stattfindet, kann in unterschiedlicher Atmosphäre beäugt und belauscht werden. Der Bewerb beginnt um 21.00 Uhr.

ORF/Roman Zach-Kiesling

Im Gugg (Heumühlgasse 14, 4. Bezirk) hat die Song-Contest-Übertragung bereits Tradition. Das Cafe und Vereinszentrum der Homosexuellen Initiative (HOSI) Wien zeigt das Finale auf zwei „riesigen Leinwänden“ und lädt gleichgesinnte „Hardcore-Fans mitzulästern und mitzufiebern“, so die Veranstalter. Die Übertragung beginnt um 20.00 Uhr, geöffnet hat das Gugg ab 18.00 Uhr.

Ins Kino oder in die Disko

Im Großen Saal im Votiv Kino (Währinger Straße 12, 9. Bezirk) flimmert das Finale ab 21.00 Uhr über die Leinwand. Der Eintritt ist frei, das eine oder andere Getränk im Angebot. Die Veranstalter empfehlen wegen des erwarteten Andrangs schon früher zu kommen. Der Einlass ist für 20.00 Uhr angesetzt.

Die Diskothek „Why Not“ (Tiefer Graben 22, 1. Bezirk) lädt in erster Linie zum „Feiern“. Das Finale wird ab 21 Uhr übertragen. Danach soll „die ganze Nacht zu den besten Eurovision Song Contest-Hits aller Zeiten“ Party gemacht werden.

Wiener Gemütlichkeit und „europäische Lieder“

Vor allem für ruhigere Zeitgenossen bietet das Cafe Augenblick (Schottenfeldasse 92, 7. Bezirk) einen Abend in gemütlicher Atmosphäre. Das Augenblick lädt dabei wörtlich nicht zum Song Contest, sondern zum „Wettbewerb der Europäischen Lieder“. Keine Angst: Übertragen wird trotzdem der heurige Song Contest, nicht etwa der Triumph von Udo Jürgens aus dem Jahr 1966.

Ebenfalls ab 20.00 Uhr beschallt die Kisss Bar Vienna (Luftbadgasse 19, 6. Bezirk) ihre Gäste mit den oft sehr eingängigen Song Contest-Klängen. Salzige Knabbereien sollen den Abend versüßen. Wer die musikalische Untermalung eher ungustiös findet, kann natürlich auch einen Blick in die Speisekarte werfen.

JVP Döbling bittet um kulinarische Vielfalt

TV-Hinweis ORFeins zeigt den „Eurovision Song Contest 2018“ am Samstag (12. Mai) ab 21.00 Uhr, davor präsentiert „Mr. Song Contest“ Andi Knoll seine Favoriten - mehr dazu in tv.ORF.at.

Auf der „großen Leinwand“ und auch am Fernseher zeigt die Bar Felixx (Gumpendorferstraße 5, 6. Bezirk) das Musik-Spektakel. Pünktlich, um 21.00 Uhr, beginnt die Live-Übertragung. Gäste, die den Gewinner des Bewerbs richtig erraten, bekommen laut Veranstalter eine Flasche Prosecco.

Auch die Junge ÖVP Döbling (Pyrkergasse 1, 19. Bezirk) lädt öffentlich zum Public Viewing in ihrem Parteilokal. Das Event soll nicht bei leerem Magen stattfinden: Die JVP bittet Besucherinnen und Besucher, „einen kleinen Snack oder ein Getränk aus einem der Teilnahmeländer“ mitzubringen. Die Übertragung beginnt um 20.30 Uhr.

