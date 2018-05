Immer mehr Gehörlose maturieren an AHS

Mit Gebärdensprache zur Matura: In Wien können immer mehr gehörlose Menschen die Reifeprüfung an einer AHS ablegen. Derzeit gibt es dafür drei Gymnasien. Allerdings fehlt es an Förderungen für Stützlehrer und Dolmetscher.

Im Jahr 2000 hat die AHS-Karajangasse in der Brigittenau ihre erste höreingeschränkte Schülerin aufgenommen. Mittlerweile gehen sechs Schülerinnen und Schülern mit Hörschädigung dort in die Oberstufe. „Eigentlich seit 2009 haben wir durchgehend hörgeschädigte, die hier die Übergangsklasse und die Oberstufe besuchen und auch bis zur Matura kommen“, sagt die Hörgeschädigtenpädagogin Ingrid Kluger gegenüber „Wien heute“.

Pro Schuljahr werden um die 40 hörbeeinträchtigte Kinder an Wiener AHS unterrichtet: Neben der Karajangasse noch in der Kandlgasse in Neubau und in der Anton-Krieger-Gasse in Liesing. Die AHS in der Brigittenau ist allerdings einzigartig. Hier wird gezielt bilingual unterrichtet.

ORF

Zu wenig Unterstützung für gesamten Stundenplan

„Es gibt ein Team von Stützlehrerinnen und Dolmetscherinnen. Wir haben aber auch AHS-Kolleginnen, die gebärdensprachkompetent sind, und da auch die Rolle der Stützlehrer übernehmen. Und wir haben eben Gebärdensprachdolmetscher“, so Kluger. Sie übersetzen den Unterricht simultan für die gehörbeeinträchtigten Kinder und übersetzen, wenn diese etwas im Unterricht sagen möchten.

Arpad Krämer, seit September Direktor der Karjangasse, weiß, was diese Form des integrativen Unterrichts seinen Lehrerinnen und Lehrern abverlangt. „Es ist sehr visuell geprägter Unterricht: Darauf achten, welche Bedürfnisse unsere Schülerinnen und Schüler haben, um sie zu unterstützen, weil es gilt ein ganz banaler Satz: Gehörlose können alles außer hören“, so Krämer.

Doch die Dolmetscherstunden sind begrenzt. „Es gibt pro Klasse sieben Stunden Gebärdendolmetscher in der Woche und sieben Stützstunden pro Kind“, sagt Kluger. Das deckt nicht den gesamten Stundenplan ab. Ziel ist aber, dass alle Kinder auch die Matura schaffen.

Klassensprecher sind gehörlose Schüler

In der Klasse 5G in der Karajangasse sind die beiden gewählten Klassensprecher gehörlose Schüler. „Das zeigt auch welches Vertrauen und welche Emphatie alle anderen Schüler haben“, sagt Krämer. In drei Jahren können die Jugendlichen an der Schule sogar in Gebärdensprache maturieren. Ab Herbst bietet die Schule nämlich das entsprechende Wahlfach an.