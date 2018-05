Kriegerdenkmal mit pinker Farbe beschmiert

Vermutlich in der Nacht auf Mittwoch haben unbekannte Täter in Penzing ein Kriegerdenkmal mit Farbe beschmiert. Dabei ist laut Polizei ein großer Sachschaden angerichtet worden. Jetzt werden vor Ort gefundene Gegenstände untersucht.

Die Tat fand in der Hauptstraße in Hadersdorf-Weidlingau im Bezirk Penzing, in der Nähe des Auhofcenters statt. Eine Zeugin meldete die Beschmierungen am Mittwoch der Polizei. Über die Täter ist noch nichts bekannt, sagte Polizeisprecher Harald Sörös gegenüber Radio Wien. „Bislang unbekannte Täter haben das Kriegerdenkmal mit Farbe beschmiert und dadurch einen großen Sachschaden angerichtet“

zurück von weiter

Schadenhöhe unklar

Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Das sei allerdings auch nicht Sache der Polizei, erklärte Sörös: „Wir haben die zuständigen Behörden - die Stadt Wien und das Bundesdenkmalamt - in Kenntnis gesetzt, damit diese auch weitere Schritte veranlassen können.“

Die Polizei versucht nun mittels vor Ort sichergestellter Spurenträger die Täter auszuforschen, so Sörös. Untersucht werden einerseits Getränkeflaschen und andererseits jener Farbkübel, der dem Adler am Denkmal aufgesetzt wurde.