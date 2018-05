SPÖ: Wohl wieder drei Frauen in Regierungsteam

Der künftige Wiener Bürgermeister und SPÖ-Chef Michael Ludwig strebt ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen in seinem Team an. Länger als geplant bleibt Klubchef Christian Oxonitsch.

Das ausgeglichene Verhältnis zwischen Männern und Frauen in seinem Team sprach Ludwig am Freitag vor Journalisten an. Das würde bedeuten, dass - wie es schon jetzt der Fall ist - wieder drei Frauen und drei Männer mit der Leitung eines Ressorts betraut werden.

Der designierte Stadtchef wird das neue rote Regierungsteam am Montag präsentieren. Namen nannte Ludwig beim Besuch des Genussfestivals im Stadtpark nicht. „Ich führe heute und morgen die letzten Gespräche“, sagte er. Er setze dabei sowohl auf erfahrene Leute als auch auf Personen, die neue Ideen einbringen, betonte er einmal mehr.

Zumindest drei Posten sind neu zu besetzen

Ludwig muss jedenfalls die Ressorts Wohnen, Gesundheit bzw. Soziales und Kultur neu besetzen. Denn Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger und Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny haben bereits erklärt, dass sie dem neuen Team nicht mehr angehören werden. Ludwig selbst wiederum wird die Verantwortung über die Geschäftsgruppe Wohnen in andere Hände legen.

Wie die Zukunft von Umweltstadträtin Ulli Sima, Finanzstadträtin Renate Brauner und Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky aussehen wird, ist noch offen. Aufhorchen ließ Ludwig am Freitag mit der Aussage, dass, falls es einen neuen Landtagspräsidenten geben sollte, das ebenfalls am Montag in den Parteigremien entschieden werden würde. Ob es so weit kommt, verriet er allerdings nicht. Sollte Amtsinhaber Harry Kopietz gehen, gilt Brauner als mögliche Nachfolgekandidatin.

Oxonitsch bleibt noch eine Weile

Der Klubchef der SPÖ im Rathaus, Christian Oxonitsch, wird hingegen noch eine Weile bleiben. Ursprünglich war dem Vernehmen nach angedacht, dass der Wechsel in der Klubvollversammlung relativ rasch über die Bühne geht. Oxonitsch hatte Ende April seinen Rückzug verkündet.

„Ich habe Christian Oxonitsch ersucht, die Wahl (des Bürgermeisters und der Stadtregierung, Anm.) im Gemeinderat am 24. Mai noch als Klubchef zu begleiten und seine Funktion erst nachher zurückzulegen“, berichtete Ludwig mit Verweis auf die große Erfahrung des Noch-Klubchefs. Ludwig wies am Rande des Genusstermins zudem Spekulationen über vorgezogene Gemeinderatswahlen zurück: „Das ist kein Thema.“

