Kinderleiche in Mistkübel gefunden

In der Mülltonne einer Wohnhausanlage in der Heiligenstädter Straße in Döbling wurde heute die Leiche eines wahrscheinlich siebenjährigen Mädchens gefunden. Das Kind war seit Freitagnacht abgängig.

Das siebenjährige Kind wurde am Freitag gegen 23.30 Uhr von einem Angehörigen abgängig gemeldet. „Man hat eine Fahndung eingeleitet, die Suche gestartet, und im Laufe des heutigen Tages wurde in einem Mistkübel die Leiche aufgefunden“, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer. Mitarbeiter der MA 48 entdeckten das Kind um 8.30 Uhr bei der Entleerung der Mistkübel.

Wohl Fremdverschulden

Die Polizei geht von Fremdverschulden aus, über die Todesursache ist aber noch nichts bekannt, sagt Steirer: „Es hat noch keine Untersuchungen des Kindes gegeben. Ob die Leiche innere oder äußerliche Verletzungen hat, wird man erst nach der gerichtlichen Obduktion wissen.“

Das Mädchen wohnte gemeinsam mit seinen Eltern im Gemeindebau „Dittes-Hof“ in der Heiligenstädter Straße. Das Kind war zuletzt am Freitag gegen 15.00 Uhr auf dem Spielplatz der Wohnhausanlage gesehen worden. Die Suche lief seit der Nacht, in den Morgenstunden sollten auch Spürhunde eingesetzt werden.

In Plastiksack eingewickelt

Als die Müllabfuhr die Mistkübel leeren wollte, wurde sie von den anwesenden Polizisten zunächst daran gehindert und man machte sich an die gemeinsame Durchsuchung der Container. In einem davon fand ein Mitarbeiter der MA48 schließlich die Leiche eines Kindes, die in einen Plastiksack eingewickelt war.