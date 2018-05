Wien-Holding-Chef übernimmt Finanzen

Der künftige Finanzstadtrat und Nachfolger von Renate Brauner heißt Peter Hanke. Hanke ist seit vielen Jahren eng mit der Stadtregierung verbunden. Als einer von zwei Geschäftsführern der Wien Holding, die im Eigentum der Stadt steht.

Peter Hanke folgt auf seine bisherige Chefin Renate Brauner: Der langjährige Wien-Holding-Direktor wurde am Montag vom künftigen Bürgermeister Michael Ludwig als designierter Wirtschafts-und Finanzstadtrat präsentiert - ein nicht wirklich überraschender Schritt. Hanke galt bereits seit Wochen als aussichtsreicher Kandidat.

Der am 28. März 1964 geborene Wiener studierte Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien. Schon seit 1993 ist er in der Wien Holding tätig. Unter deren Dach sind die Beteiligungen der Stadt gebündelt. Zu den wichtigsten Betrieben gehören der Hafen Wien, die Messe Wien, der Twin City Liner, die Wiener Stadthalle, die Vereinigten Bühnen Wien (VBW), die Therme Wien oder der Stadt-TV-Sender W24.

Im Jahr 2002 ist Hanke als einer von zwei Geschäftsführern der Wien Holding bestellt worden. Er ist für die Geschäftsfelder Kultur- und Veranstaltungsmanagement sowie Logistik & Mobilität verantwortlich.

Barbara Nidetzky

Liebstes Hobby: Segeln

Peter Hanke ist auch im erweiterten Landesvorstand der Kinderfreunde Wien, im Lions Club Monte Laa, als Vorstandsmitglied im Verein „Wirtschaft und Integration“ und als Mitglied im Fachausschuss für Kongressförderung im Wien Tourismus tätig. Privat geht Hanke gerne segeln. Im Alter von 15 Jahren hat er am Neusiedlersee den Kurs absolviert. Dort hat er jetzt auch einen Motorsegler um abzuschalten.