Totes Kind in Wien: Verdächtiger geständig

Nach dem Mord an einem siebenjährigen Mädchen hat die Polizei in der Nacht einen Verdächtigen gefasst. Bei seiner Einvernahme legte er ein Geständnis ab. Details wollen die Ermittler am Vormittag bekanntgeben.

Der Mann stand im Verdacht, etwas mit dem Tod des siebenjährigen Mädchens im Dittes-Hof in Döbling zu tun zu haben. Er legte in der Früh ein Geständnis ab. „Er hat bei seiner Befragung die Tat ganz trocken geschildert“, so Nikolaus Rast, Rechtsvertreter der Angehörigen des getöteten Mädchens.

Ein Motiv habe der Mann - er soll ursprünglich aus Tschetschenien stammen, seit Längerem in Österreich leben, ein Gymnasium besucht haben und mittlerweile die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen - nicht genannt. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen Nachbarn der Getöteten, der in derselben Wohnhausanlage wie das Mädchen lebt. Weitere Informationen sollen am Vormittag folgen.

Mädchen am Freitag verschwunden

Am Freitagnachmittag war die Siebenjährige im Dittes-Hof vom Spielplatz verschwunden. Es war der 17-jährige Bruder, der das Mädchen bei der Polizei als vermisst meldete. Zunächst hatte die tschetschenische Familie den Gemeindebau selbst nach der Kleinen abgesucht, ab dem späten Abend dann auch mit Hilfe der Polizei.

Gefunden wurde die Leiche des Mädchens Samstagfrüh von Mitarbeitern der MA48. Die Leiche lag eingewickelt in einen Plastiksack in einer Mülltonne - mehr dazu in Kinderleiche in Mülltonne: Todesursache offen. Laut Obduktion wurde die Volksschülerin erstochen. Hinweise auf ein Sexualverbrechen gibt es nicht.