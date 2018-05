Politikberater Hofer sieht Chance für Neuwahlen

„Es wäre jetzt die erste Chance für Michael Ludwig, in Wien sofort in Neuwahlen zu gehen“, sagt Politikberater Thomas Hofer auf „Radio Wien“. Den anderen Parteien fehlten fixe Kandidaten und mit den Grünen drohten Konflikte.

Die Neuaufstellung der Wiener Stadtregierung sorgt auch am Tag danach für Schlagzeilen. Nicht nur die Oppositionsparteien melden sich zu Wort - etwa zum neuen Job der Noch-Finanzstadträtin Renate Brauner: „Die SPÖ versorgt sich mal wieder selbst“, heißt es von der ÖVP-Wien - mehr dazu Brauner wird Beraterin für Daseinsvorsorge. Auch die Einschätzung von Politikanalysten ist gefragt, wie etwa jene von Thomas Hofer.

Im Interview mit „Radio Wien“ sagt der Politikberater, Michael Ludwig werde sich als künftiger Bürgermeister anders positionieren als Michael Häupl zuletzt. „Er will sicher Wählerinnen und Wähler von der FPÖ zurückholen. Man hat das zuletzt schon beim Praterstern gesehen, da positioniert er sich ganz anders. Und da wird es sicherlich ganz heftige Konflikte geben mit den Grünen“, so Hofer. Auch beim Thema Verkehr, zum Beispiel beim Lobautunnel, seien heftige Diskussionen mit den Grünen vorprogrammiert.

„Ludwig versucht jetzt, sein Profil zu schärfen“

Auf die Frage, ob es vor dem regulären Termin 2020 Wien-Wahlen geben könnte, sagt Hofer: „Es wäre jetzt die erste Chance für Michael Ludwig, in Wien sofort in Neuwahlen zu gehen. Denn wenn man jetzt alle Parteien durchgeht, kann man bei keiner fix sagen, wer als Spitzenkandidat gesetzt ist.“ -

Dass der Wiener SPÖ-Chef aber tatsächlich den Schritt in Neuwahlen wagt, glaubt Hofer eher nicht. Er schätze Ludwig so ein, dass er jetzt einmal versuchen werde, sein Profil zu schärfen. Das sei ihm mit der Neubestellung von den vier Stadträten gelungen - mehr dazu in Vier Neue im SPÖ-Regierungsteam

Signale an linken und rechten Flügel

Mit den neuen Gesichtern in der Stadtregierung könnten laut Hofer die seit Monaten in der SPÖ tobenden Flügelkämpfe ein Ende nehmen - mehr dazu in SPÖ-Flügelkämpfe werden wieder heftiger. „Michael Ludwig hat etwas hingestellt, was nicht sofort intern hochgeht. Für den linken Flügel hat er mit Peter Hacker als Gesundheitsstadtrat und dem Verbleib von Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky Signale gesetzt“, so der Politikberater.

Andererseits gab es Signale von Michael Ludwig in die eigene Richtung: Mit der Favoritnerin Kathrin Gaal als neue Wohnbaustadträtin wolle der künftige Bürgermeister die Flächenbezirke stärker einbinden als bisher, so Hofer im „Radio Wien“-Interview.