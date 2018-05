Totes Kind: Neue Wohnung für Familie

Die Familie des von einem Nachbarn getöteten Mädchens hat heute Schlüssel und Mietvertrag für eine neue Gemeindewohnung bekommen. Die Wohnung liegt weit vom Tatort entfernt.

Wie ein Sprecher von Wiener Wohnen erklärte, wird die Familie noch am Mittwoch beziehungsweise in den nächsten Tagen mit Hilfe von Verwandten aus dem Ditteshof in Wien-Döbling ausziehen. Die neue Wohnung ist bezugsfertig.

ORF

Liegt in einem anderen Bezirk

Die Mitarbeiter von Wiener Wohnen hatten laut dem Sprecher bereits kurz nach der Tat nach einer Ersatzwohnung gesucht und gemeinsam mit der Familie in den letzten Tagen passende Wohnungsangebote begutachtet. Die neue Wohnung soll zudem in einem anderen Bezirk liegen.

Die Familie des mutmaßlichen Täter ist in der Zwischenzeit bei Bekannten untergekommen. Sie hat bei Wiener Wohnen noch nicht wegen eines Wohnungswechsels angefragt. Ruhe kehrt am Tatort Ditteshof unterdessen aber nicht ein. Bewohner können die Tat nicht fassen, den 16-Jährigen beschreiben sie als „ruhig und gescheit“ - mehr dazu in Bewohner im Ditteshof: „Finde keine Ruhe mehr“.

16-Jähriger in Justizanstalt Josefstadt

Der mutmaßliche Täter ist mittlerweile in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert worden. „Wir bereiten gerade den Antrag auf Untersuchungshaft vor“, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Nina Bussek. Die Einvernahmen bei der Polizei wurden noch am Dienstag abgeschlossen. Viele neue Erkenntnisse dürften sich aber nicht mehr ergeben haben. Demnach soll der Bursch das ihm gut bekannte Kind tatsächlich getötet haben, weil sich in ihm eine allgemeine Wut aufgebaut gehabt habe und er jemanden habe umbringen wollen - mehr dazu in Totes Mädchen: 16-Jähriger geständig.

Unklar war, ob eine allfällige Geisteskrankheit des Verdächtigen bekannt war - mehr dazu in „Psychische Erkrankung des Täters möglich“. Seitens der Angehörigen des Mädchens hat sich deren Anwalt Nikolaus Rast mittlerweile dem Strafverfahren gegen den 16-Jährigen als Privatbeteiligter angeschlossen.