Life Ball als Hochzeitsspektakel

Den „legendärsten Life Ball ever“ verspricht Conchita für den 2. Juni. Bei der Eröffnungsshow in Form einer Hochzeit gibt sie Herbert Föttinger das Ja-Wort. Das Rathaus wird dabei in eine riesige Kathedrale verwandelt.

Organisator Gery Keszler stellte den 25. Life Ball unter das Motto des Musical-Filmes „The Sound of Music“. Nach all den Jahren sei es an der Zeit gewesen, „dass ich mich mit meiner Heimat auseinandersetze“, sagte Keszler bei einer Pressekonferenz. Bei der Eröffnung wird besonders die Hochzeitsszene aus dem Film einen Schwerpunkt liefern.

Conchita und Föttinger werden von Anfang an als Fräulein Maria bzw. Kapitän Georg von Trapp durch den Abend führen - und nach einigen Unstimmigkeiten dann doch noch zusammenfinden. Auch die Fashionshow steht im Zeichen von Hochzeit: 25 Modehäuser von Jean Paul Gaultier über Alberta Ferretti, Missoni, Roberto Cavalli bis hin zu Vivienne Westwood zeigen ihre Kreationen fürs Heiraten.

Adrien Brody und Paris Jackson

Bei den Stargästen konnte zwar der Schauspieler und Oscar-Gewinner Adrien Brody dazugewonnen werden, allerdings haben Charlize Theron und Shirley Bassey ihre Teilnahme wieder abgesagt. Theron ist verhindert, wird aber im Vorfeld an einem anderen Event rund um den Life Ball teilnehmen, Bassey hat den Organisatoren zufolge eine Honorarforderung gestellt. „Das haben wir abgelehnt“, sagte Keszler. Aufrecht ist weiterhin der Besuch von Paris Jackson, Tochter des „King of Pop“ Michael Jackson, sie kommt im Namen der Elizabeth Taylor AIDS Foundation (ETAF) nach Wien.

Das ohnehin schon üppige Programm rund um den Life Ball ist heuer um ein weiteres Event angewachsen. Nach amerikanischem Vorbild wird heuer erstmals ein „Awareness-Ride“ mit Motorrädern durch Europa führen. Nach einem Kick-off-Event startet der Konvoi mit Brody an der Spitze in Zürich und wird dann mit einem Zwischenstopp in Salzburg hoffentlich rechtzeitig beim Life Ball in Wien ankommen.

Konzert im Vorfeld

Am Vorabend des Festes werden bereits zum siebenten Mal Stars aus der Kulturszene im Wiener Burgtheater beim „Life+ Celebration Concert“ auftreten. Mit dabei sind heuer etwa der Tenor Jonas Kaufmann und der Bass Rene Pape. Beim Line-up „werden aber auch noch weitere Namen folgen“, sagte Keszler. Im Mittelpunkt des Abends wird - ebenso wie am Life Ball selbst - das Thema „Heimat“ stehen - mehr dazu in Tenor Kaufmann bei Life-Ball-Konzert.

Am Life Ball-Tag sperrt die Gastronomie für überpünktliche Besucher und Zaungäste um 16.00 Uhr auf. Die Eröffnung startet um 21.30 Uhr. Als Höhepunkt wird heuer zum zweiten Mal der LIFE+ Award vergegeben. „M·A·C Cosmetics“ und der „M·A·C AIDS Fund“ werden die damit verbundene Spende von 150.000 Euro an die „Elizabeth Taylor AIDS Foundation“ stiften. Entgegengenommen wird der Preis von Paris Jackson als Botschafterin der ETAF.

Keszler hat anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums vor allem einen Wunsch: Aids soll endgültig Geschichte werden. „Das will ich als Life Ball Organisator noch erleben, wenn ich darf“, sagte Keszler.

