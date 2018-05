Donauinselfest mit Wanda

Wanda, Pizzera & Jaus und Lisa Stansfield zählen zu den Musikern, die heuer beim Donauinselfest dabei sein werden. Von 22. bis 24. Juni gibt es wieder 18 Themeninseln mit elf Bühnen.

„Bussi Baby“ heißt es gleich am Eröffnungstag des Donauinselfests auf der Hauptbühne. Dort tritt Wanda am Freitag auf, die Wiener Band bildet Abschluss und Höhepunkt des Tages. An diesem Tag und am Sonntag wird die Hauptbühne von Ö3 bespielt, österreichische Bands stehen im Mittelpunkt.

„Weiter, weiter“ geht es deshalb am Sonntag mit Ina Regen sowie dem steirisch-niederösterreichischen Duo Pizzera & Jaus. Damit sind auch jene heimischen Vertreter auf der Bühne, die bei den Amadeus Awards groß abgeräumt haben. Dazu feiern unter anderen Johannes Oerding, Alle Farben, Rea Garvey, Nico Santos und Ofenbach mit Tausenden Besucherinnen und Besuchern eine riesige Open-Air-Party.

Lisa Stansfield als Hauptact am Samstag

Dazwischen wird das Programm auf der Hauptbühne am Samstag von Radio Wien gestaltet. Hauptact wird Lisa Stansfield sein. Die Britin ist vor allem durch ihren Hit „All Around the World“ bekannt geworden. Am Samstagnachmittag tritt Virignia Ernst auf. Bereits bekannt waren die Auftritte von Gert Steinbäcker und Konstantin Wecker - mehr dazu in Donauinselfest: Erste Acts stehen fest.

APA/Robert Parigger

„Größtes Open Air mit freiem Eintritt“

Das Wiener Donauinselfest wird von der SPÖ Wien veranstaltet und ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Es wird diesmal wieder 18 Themeninseln mit elf Bühnen geben, mehr als 600 Stunden Programm werden laut dem Veranstalter angeboten.

Thomas Waldner, Projektleiter des Donauinselfests, sprach von einem „bunten Programmbouquet rot-weiß-roter Musik für jeden Geschmack, das die internationalen Acts optimal und vielfältig abrundet“. Barbara Novak, Landesparteisekretärin der Wiener SPÖ, kündigte bei der Programmpräsentation am Donnerstag auch einen „großen Schwerpunkt auf die Frauensicherheit“ an: „Denn uns ist bewusst, dass man gerade auf Großveranstaltungen besonders sensibel darauf achten muss. Daher werden wir noch intensiver mit der Wiener Polizei zusammenarbeiten.“

