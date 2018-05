Drogenlenker gefährdet Fußgänger

Ein 33-jähriger Autolenker hat sich am Mittwoch in Wien-Brigittenau einer Verkehrskontrolle entzogen, mehrere rote Ampeln überfahren und Fußgänger gefährdet. Der Mann stand laut Polizei unter Drogeneinfluss.

Kurz vor 8.00 Uhr wurden Beamte der Landesverkehrsabteilung am Handelskai auf das Fahrzeug aufmerksam, nachdem der Lenker mehrere Verkehrsdelikte begangen hatte. Sie fuhren vor das Auto, via Anzeige wurde der 33-Jährige aufgefordert, der Polizei zu folgen. Als die Beamten in die Innstraße abbogen, fuhr der Lenker weiter Richtung Klosterneuburg.

„Er war mehrmals mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, hat mehrfach den Gegenverkehr gefährdet sowie Sperrlinien und rote Ampeln überfahren“, berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Außerdem brachte er Fußgänger in Gefahr, „Passanten am Schutzweg mussten zurückspringen“.

Drogen im Fahrzeug gefunden

Am Allerheiligenplatz blieb der Türke schließlich doch stehen. Bei der Kontrolle wurden im Auto mehrere Baggys Marihuana gefunden. Ein Amtsarzt stellte zudem fest, dass der Lenker aufgrund von Suchtmittelmissbrauch und Übermüdung fahruntüchtig war. Der 33-Jährige wurde wegen zahlreicher Verwaltungsübertretungen, Widerstand gegen die Staatsgewalt und Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt.