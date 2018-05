Bienen belagerten Fahrräder

Ein Bienenschwarm hat am Freitag auf der Wieden verhindert, dass Fahrradfahrer ihre Gefährte benützen konnten. Die Tiere bedeckten Teile der Räder, eine Passantin rief die Feuerwehr, die die Bienen einfing.

Gegen 14.45 Uhr rief eine Passantin die Feuerwehr in die Goldeggasse im vierten Bezirk. Ein Bienenschwarm besetzte den dortigen Fahrradabstellplatz. Die Feuerwehr rückte mit zwei Beamten aus, mit einer Wassersprühflasche täuschten sie einen Regenschauer vor. Damit rückten die Bienen näher zur Königin und konnten deswegen schlechter davonfliegen.

zurück von weiter

An Imker übergeben

Die Feuerwehrleute legten daraufhin die Königin und einen Teil der Gefolgschaft in eine Bienenschwarmkiste und sperrten den betroffenen Bereich ab. Die restlichen Tiere folgten der Königin in die Kiste. Als das gesamte Bienenvolk im mobilen Stock versammelt war, konnten die Tiere an einen Imker übergeben werden.