Musical-Nachwuchs auf Prolls Spuren

Ein Star sein und die Musicalwelt aufmischen: Diesen Wunsch haben wohl viele, die sich dem Musical verschrieben haben. Einige versuchen ihr Ziel über die Ausbildung im „Performing Center Austria“ zu erreichen.

Der Musicalnachwuchs im „Performing Center Austria“ am Neubau sind ambitioniert und fest entschlossen einen steinigen Weg auf sich zu nehmen. Gemeinsam bringen sie nun ihre Abschlussproduktion auf die Bühne. Mit den Tücken der Branche haben sich die meisten schon beschäftigt, sagte Nadine Zemp: „Ich denke, ich zeige das beste, was ich kann und das beste von mir, meine hundert Prozent. Es ist immer wieder hart, aber wenn man auf der Bühne steht vor all den Leuten, hat es sich gelohnt.“

Castings und erste Jobs

Nach der Ausbildung warten bereits erste Jobs bei Sommerfestivals - und viele Castings, sagt Nachwuchsdarsteller Philipp Kappl: „Ich kann nur das geben, wofür ich stehe und ich kann nur meine Nische ausfüllen. Irgendwo gibt es dann immer wieder die Nischenplätze für mich, wo ich dann reinrutsche.“

Romina Stella hat ihren ersten Auftritt schon als 5-Jährige beim „Wien heute“-Kinderadvent absolviert. Während ihrer Ausbildung war sie bereits in einigen Produktionen engagiert, nun hat sie große Pläne: „Erstmal heißt es vorsingen, wo man kann. Sich vorstellen. Sich zeigen. Zeigen, dass man da ist und interessiert ist. Damit, wenn es beim ersten Mal nicht passt, sich die Leute daran erinnern und beim zweiten oder dritten Mal funktioniert.“

Proll und Klebow als Vorreiterinnen

Alle wollen natürlich den Durchbruch schaffen, so wie Nina Proll oder Lilian Klebow. Sie sind zwei der prominenten Absolventinnen der Performing Centre Austria. Voraussetzung ist, „dass man Allround-Eigenschaften hat im Musiktheaterbereich - Tanz, Gesang, Schauspiel sind die drei Bereiche. Wir nehmen nur Personen auf, die in zwei Bereichen Stärken haben“, erzählt Geschäftsführer Alexander Tinodi. Für die heurige Abschlussklasse ist die gemeinsame Zeit zu Ende und jetzt gehen ab sofort alle ihren eigenen Weg in Richtung Karrierelaufbahn.

