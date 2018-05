Wiener mit Sauberkeit in Stadt zufrieden

Bei der Zufriedenheit mit der Sauberkeit ihrer Stadt sind die Wiener mit 90 Prozent auf Platz zwei in der EU zu finden. Den ersten Platz nehmen laut Eurostat-Daten die Luxemburger mit 95 Prozent ein. Schlusslicht sind die Römer.

Wien zählt generell zu einer der lebenswertesten Städte der Welt. Bereits seit 2009 kürt das US-Beratungsunternehmen Mercer Wien jedes Jahr zur lebenswertesten Stadt der Welt. Wien punktet mit Sicherheit, Öffi-Netz und Kulturangebot. Dieses Jahr gab es jedoch auch eine separate Auswertung zu den Bereichen Entsorgung und Hygiene. Hier erreichte Wien weltweit lediglich den 26. Platz - mehr dazu in Wien erneut lebenswerteste Stadt.

Rom abgeschlagen auf letztem Platz

Die Wiener sind laut Eurostat-Daten jedoch offenbar dennoch zufrieden. Die Bundeshauptstadt folgt hinter Luxemburg auf dem zweiten Platz. Dahinter liegen Ljubljana (88 Prozent Zufriedenheit), Riga (81 Prozent), Helsinki (80 Prozent), Vilnius (78 Prozent), Tallinn (76 Prozent), Zagreb (74 Prozent), Stockholm (72 Prozent), Kopenhagen (69 Prozent), London (67 Prozent), Warschau (65 Prozent), Nikosia (63 Prozent), Amsterdam (62 Prozent), Dublin (60 Prozent), Lissabon (58 Prozent), Prag (55 Prozent) und Valletta (52 Prozent).

Weniger als die Hälfte der Hauptstadtbewohner sind in zehn EU-Ländern mit der Sauberkeit in ihrer Heimatstadt zufrieden. Am meisten noch in Paris (49 Prozent), gefolgt von Brüssel (47 Prozent), Berlin (45 Prozent), Athen (41 Prozent), Budapest (39 Prozent), Madrid (38 Prozent), Bukarest (37 Prozent), Sofia (29 Prozent), Bratislava (28 Prozent) sowie abgeschlagen Rom: Nur neun Prozent der Römer sind zufrieden mit der Sauberkeit in der Ewigen Stadt.