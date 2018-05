Wiener Campingplätze im Aufwind

Besser als im Hotel ist es nur am Campingplatz. Das sagen zumindest die, die mit ihrem fahr- und bewohnbaren Untersatz Urlaub machen. Im Vorjahr haben die Nächtigungszahlen in Wien einen großen Sprung nach oben gemacht.

112.000 Nächtigungen gab es im Vorjahr auf Wiens Campingplätzen. Ein Zuwachs von 14,5 Prozent im Vergleich zum Jahr davor. „Wir haben viele Tagestouristen oder Gäste für zwei, drei Tage, an denen sie sich Wien anschauen und in die Stadt reinfahren und den ganzen Tag unterwegs sind“, sagt Hannes Fikota von Camping Wien, das zum Verkehrbüro gehört. Seit 18 Jahren ist er für Wiens große Campingplätze zuständig. In der Zeit hat sich viel verändert: Über die vergangenen zehn Jahren gesehen, sind die Nächtigungen um knapp ein Viertel zurückgegangen.

Immer mehr junge Gäste

Doch jetzt geht es wieder kräftig bergauf, freut sich Fikota: „Die jungen Leute kommen wieder mehr.“ Wobei es da Unterschiede zwischen Jung und Alt gibt. Für die Jungen ist „das Zelt eine kostengünstige Alternative zum Hotel“, sagt Andrea Hansal, Sprecherin vom Verkehrsbüro. Die älteren Besucher reisen teilweise mit komfortablen Wohnmobilen an, die einer Wohnung bei der Ausstattung um nichts nachstehen. „Das ist auch eine Preisfrage“, sagt Fikota.

Drei Campingplätze werden vom Verkehrsbüro betrieben. Der größte liegt in Hütteldorf: Am Campingplatz Wien-West gibt es Stellplätze für 150 Wohnmobile. Mit Zelten und Kleinbungalows haben knapp 600 Leute Platz, schätzt Fikota. Geöffnet ist der Platz elf Monate im Jahr, nur im Februar ist Winterpause. Die Auslastung ist das ganze Jahr über gut, heißt es. Neben Hütteldorf gibt es noch an der Neuen Donau bei der U2 und in Alterlaa einen Platz.

„Jeder ist für jeden da“

Für die Betreiber ist das Geschäft mit wenig Aufregung verbunden: Campinggäste sind generell angenehme Besucher. Selten muss wegen Streitigkeiten eingegriffen werden, sagt Fikota. Dabei profitiert man auch von der Lage in der Stadt: „Die Besucher kommen am Abend nach Hause, trinken vielleicht noch ein Gläschen vor dem Wohnwagen und dann machen sie sich bereit für den nächsten Tag.“

Urlauber aus Deutschland, Österreich und den Niederlanden stellen die meisten Gäste. Neuerdings entdecken auch immer mehr West- und Osteuropäer die „Freiheit auf vier Rädern“. Beim Camping werden nicht selten Freundschaften fürs Leben geschlossen: „Es gibt viele Stammgäste, die immer wieder kommen“, meint Fikota. Hansal ergänzt: „Und es ist natürlich dieses Gemeinschaftsgefühl: Jeder ist für jeden da.“

