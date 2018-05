Flüchtiger Häftling sprang aus Fenster

Ein 26 Jahre alter Häftling ist am Wochenende von einem Ausgang nicht zurück in die Justizanstalt Korneuburg gekommen. Polizisten finden den Mann in Wien. Trotz eines Sprungs aus dem Fenster wird er festgenommen.

Denn womit der Flüchtige offenbar nicht gerechnet hatte, war, dass Polizisten sich auch vor dem Haus postiert hatten. Diese konnten den Mann festnehmen. Die Polizei hatte damit begonnen, verschiedene Adressen abzuarbeiten, an denen sich der Flüchtige aufhalten könnte.

Sendungshinweis: „Wien heute“, 22.5.2018, 19.00 Uhr, ORF 2

Fündig wurden sie in der Breitenfurter Straße in Wien. Dort läuteten die Polizisten Montagnachmittag gegen 16.20 Uhr an der Wohnungstür einer Tante des Mannes. Obwohl die Polizisten Stimmen aus der Wohnung hörten, verneinte die Frau, dass ihr Neffe in der Wohnung sei.

Direkt in die Arme der Polizei

Sie verweigerte den Beamten auch den Zutritt zur Wohnung. Währenddessen versuchte der 26-Jährige, durch ein Fenster aus der Wohnung zu entkommen. Das gelang ihm auch, nicht aber die weitere Flucht. Denn er sprang Polizisten, die vor dem Haus Position bezogen hatten, quasi direkt in die Arme, wie Polizeisprecher Harald Sörös sagte. Die Polizei brachte den Mann zunächst in die Justizanstalt Josefstadt.