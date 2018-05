Donauturm steht Besuchern wieder offen

252 Meter hoch und frisch saniert: Der Donauturm in Wien, eines der beliebtesten Ausflugsziele, steht nach seiner Sanierung Besuchern wieder offen. Das 360-Grad-Panorama ist unverändert, aber sonst hat sich viel getan.

Die Innenbereiche des Turms sind in den vergangenen Monaten mit einer „stilvollen Neuinterpretation der 1960er Jahre“ renoviert und erneuert worden. In 170 Meter Höhe wird der gewohnte Rundumblick im Restaurant nun multimedial und interaktiv unterstützt. Cineastische und historische Elemente bringen die Welt der Türme nahe. Auch das zehn Meter tiefer gelegene Turmcafe wurde erneuert und lockt nun wieder mit Aussicht und traditionell österreichischen Speisen.

Neben Turmrestaurant und Turmcafe wurden in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Architekten Gregor Eichinger (eichinger offices partnership) auch Outdoor- und Indoor-Terrassen sowie das ebenerdige Eingangsfoyer neu gestaltet. Das Design soll an die Zeit erinnern, in der der Donauturm als Höhepunkt und stolzes Symbol im Rahmen der Wiener Internationalen Gartenschau (WIG) errichtet wurde. Gleichzeitig wurde in die Zukunft gedacht und der damalige Stil zeitgemäß interpretiert und inszeniert.

zurück von weiter

Neue Höhepunkte, neue Attraktionen

Als ein neuer Höhepunkt im Turm gelten die interaktiven Panorama-Bildschirme auf den Aussichtsebenen, die in acht Sprachen Auskunft über die umliegenden Sehenswürdigkeiten geben. Mittels Touchfunktion können Besucher ganz nah an die Attraktionen heranzoomen. Das gesamte Gebiet rund um den Turm ist übersichtlich dargestellt. Mit einem Klick kann man die Umgebung auch bei Nacht bewundern. Die Bildschirme findet man sowohl auf den Outdoor- als auch Indoor-Terrassen des Turms.

In 155 Metern Höhe bietet die rundum verglaste Aussichtsterrasse einen wohl einzigartigen Rahmen für Feiern und Veranstaltungen.

Im Erdgeschoss machen mehr als 60 multimediale Stories ebenfalls via Touchscreens die Geschichte des Turms, Österreichs und Wiens erlebbar. Der Donauturm ist so idealer touristischer Ausgangspunkt für einen Wienbesuch, da er frei nach dem Motto „top of Vienna“ einen atemberaubenden Überblick über die Metropole gibt und gleichzeitig Wienerinnen und Wiener dazu einlädt, auch „unentdeckte Plätze“ der Stadt zu besichtigen.

Neue Angebote zu ebener Erd’ folgen

In einem nächsten Schritt nach der erfolgten Revitalisierung des Turmes sollen ebenerdig mit dem geplanten Donaubräu und Donaucafé weitere gastronomische Eckpunkte entstehen, die das kulinarische Angebot im umliegenden Naherholungsgebiet Donaupark abrunden. Derzeit laufen die notwendigen Behördenverfahren zur Detaillierung der Umsetzung.

Der Donauturm zieht seit seiner Eröffnung im Jahr 1964 jährlich mehr als 420.000 Besucher an. Er bietet sowohl Wienern als auch nationalen und internationalen Touristen schnell und einfach Orientierung über die Metropole und ist ein idealer Ausgangspunkt für einen Wienbesuch.

Link: