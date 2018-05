Zwei Frauen vergewaltigt

Zwei Frauen soll ein 36-Jähriger im April vergewaltigt haben. Eine der Frauen musste in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Das zweite mutmaßliche Opfer ist bis heute verschwunden.

Eine 38-jährige Frau und eine etwa gleichaltrige Freundin lernten am 24. April bei der Philadelphiabrücke einen Mann kennen. Sie ließen sich von ihm auf ein Getränk einladen und folgten ihm in ein leerstehendes Rotlichtlokal in der Triester Straße. Dort sperrte der Verdächtige die beiden Frauen in zwei separate Zimmer.

LPD Wien

Frau zahlreiche Knochen gebrochen

Die 38-jährige Österreicherin wurde laut Polizei von dem Mann geschlagen, körperlich misshandelt und mehrfach vergewaltigt. Sie erlitt dabei zahlreiche Knochenbrüche. Das dürfte wohl der Grund dafür gewesen sein, dass die Frau das Lokal verlassen durfte. Sie ging zu einem Arzt, der die Rettung verständigte. Sie wurde in einem Spital aufgenommen und gab an, dass sie aus dem anderen Zimmer Schreie ihrer Bekannten gehört habe. Der Polizei gelang es, den Verdächtigen auszuforschen. Als der 36-jährige Rumäne am 26. April an den Tatort zurückkehrte, wurde er festgenommen. Bei der Einvernahme zeigte er sich nicht geständig.

Nach zweiter Frau wird noch gesucht

Die Suche nach der zweiten Frau blieb bisher ohne Erfolg. Die Frau hört auf den Namen Kristina, ist etwa 38 Jahre alt, 168 Zentimeter groß, schlank und hat braune, schulterlange Haare. Sie trug Jeans und ein T-Shirt. Laut Polizei sollen alle drei Beteiligten obdachlos gewesen sein.

Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft um Veröffentlichung der Bilder des bereits festgenommenen Verdächtigen. Sachdienliche Hinweise zur Identität des Opfers (auch vertraulich) werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-57800 erbeten.