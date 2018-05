Schafhausen verlässt Kunsthalle

Nicolaus Schafhausen hat sich mit der Stadt auf eine vorzeitige Beendigung seines Vertrags geeinigt. Der Direktor der Kunsthalle Wien geht mit 31. März 2019. Sein Vertrag wäre bis 2022 gültig gewesen.

„Nach sechs Jahren als Direktor der Kunsthalle Wien und mehr als vierzig Ausstellungen ist es Zeit, Rückschau auf das Erreichte zu halten", so Schafhausen. In der derzeitigen nationalistischen Politik in Österreich und der europäischen Situation sehe er die Wirkungsmächtigkeit von Kulturinstitutionen wie der Kunsthalle Wien für die Zukunft in Frage gestellt.

„In Zeiten rechtspopulistischer Bewegungen und neuer politischer Kontexte, die sich nicht selbstkritisch hinterfragend mit unserer Zukunft und Vergangenheit auseinandersetzen, wird künftig ein wesentlich offensiverer und stärkerer Rückhalt vonseiten der unabhängigen staatlichen Institutionen und Verwaltungen für Kulturinstitutionen, die sich gesellschaftlich und künstlerisch den komplexen Herausforderungen der Zeit stellen, erforderlich sein.“

Auf der Suche nach neuen Herausforderungen

Schafhausen will neue Herausforderungen außerhalb der gängigen Formen von Institutionen suchen. Er dankte dem scheidenden Stadtrat Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ), der Vorsitzenden Hannah Lessing – stellvertretend für den Aufsichtsrat der Kunsthalle Wien – und insbesondere den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kunsthalle Wien für ihr Engagement, ihre langjährige Unterstützung und ihr Vertrauen. Schafhausen war seit 2012 Direktor der Kunsthalle Wien.

Die Kunsthalle Wien – mit ihren zwei Standorten – konzipiert und präsentiert ein für Wien einzigartiges Programm aus internationaler Gegenwartskunst und zeitgenössischem Diskurs. Sie entwickelt innovative Formate des Ausstellens und Kommunizierens. Noch bis zum 27. Mai 2018 läuft in der Kunsthalle Wien im MuseumsQuartier mit der Ausstellung „Ydessa Hendeles. Death to Pigs“ die erste Retrospektive der kanadischen Künstlerin in Europa. Anfang 2019 folgen zwei Ausstellungen mit den österreichischen Künstlern Peter Friedl und Heinz Frank. Die Kunsthalle Wien hat täglich durchschnittlich 250 Besucher.

