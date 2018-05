Mann lag erstochen in Wohnung

In einer Wohnung in der Lienfeldergasse in Wien-Ottakring ist am Mittwochabend ein 32-jähriger Mann erstochen aufgefunden worden. Die Polizei ermittelt wegen Mordes. Die Tatwaffe, ein Messer, wurde bereits sichergestellt.

Zwei Freunde des gebürtigen Türken waren am Mittwochabend zur Polizeiinspektion in der Wattgasse gekommen, nachdem sich der 32-Jährige seit ein paar Tagen nicht gemeldet hatte. Die Polizei und die Sondereinheit WEGA brachen daraufhin gegen 20.30 Uhr die Tür zu dessen Wohnung in der Lienfeldergasse auf. Dort fanden die Beamten den Mann leblos auf.

Hintergründe noch unklar

„Sein Leichnam wies mehrere Schnitt- und Stichverletzungen auf“, schilderte Polizeisprecher Daniel Fürst gegenüber Radio Wien. Bei der in der Wohnung sichergestellten Tatwaffe handelt es sich um ein Küchenmesser. Die Hintergründe der Tat sind laut Fürst jedoch noch völlig unklar. Das Wiener Landeskriminalamt habe die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit würden Einvernahmen im Umfeld des Opfers durchgeführt.