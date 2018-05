Liebeslyrik im Rotlicht-Lokal

Ob Prosa, Rap oder Wiener Dichtkunst: Beim „Rotlicht Poetry Slam“ in der Arena Bar geht es vor allem um die Liebe. Heute findet der Bewerb zum 26. Mal statt. Die Teilnehmer sind meistens sehr jung, die Beiträge vielfältig.

Christian Schreibmüller spielt gerne „das Opferlamm“. Bei seinen Rotlicht-Poetry-Slams in der Arena Bar, in der Margarethenstraße, ist er immer der erste Künstler, der die Bühne betritt. Dann trägt er der „beinharten“ Jury seinen Text vor. Um Liebe, Sex oder Erotik muss es gehen. Um Prostitution nicht zwingend, es heißt nur „Rotlicht Slam“, weil die Arena Bar dazumal ein Puff war.

Christian Schreibmüller

Liebe zum Poetry-Slam entflammte in Berlin

Derb geht es bei den Beiträgen nicht immer zu, versichert Schreibmüller. Ob Prosa oder Dichtung, ob Gesang oder Rap: Die Beiträge sind vielschichtig, die meisten Teilnehmer sehr jung. „Die jüngste, die bis jetzt bei uns aufgetreten ist, war eine 14-Jährige. Da gibt es weder nach unten, noch nach oben Grenzen“, versichert Schreibmüller. Den Rotlicht Slam veranstaltet er seit 2012 viermal im Jahr. Am Freitag findet die 26. Ausgabe statt. Der Wettbewerb beginnt um 19.30 Uhr.

Veranstaltungshinweis „Rotlicht Poetry Slam“ am 25. Mai, Arena Bar, Margaretenstraße 117, Beginn: 19.30 Uhr, Eintritt: 6 Euro

Seine Liebe zum Poetry-Slam entdeckte Schreibmüller während eines Berlin-Aufenthalts. Gemeinsam mit der Klagenfurter Schriftstellerin Melanie Marschnig besuchte er kurzfristig einen Slam - und wagte einen Auftritt. „Da sind 450 Leute im Publikum gesessen, ich hab richtig weiche Knie gehabt.“ Als Schreibmüller die Bühne betrat, wollte das Berliner Publikum nicht aufhören zu reden, weshalb es ihm „vor lauter Nervosität“ auf gut Wienerisch entkam: „Hoits de Goschn, es Oaschlecha!“

Christian Schreibmüller

Das Publikum raunte und applaudierte. „Wären die Deutschen nicht solche Erbsenzähler, hätte ich den Bewerb sogar gewonnen“, meint Schreibmüller. Er hatte um zehn Sekunden überzogen, was ihn den Sieg gekostet hätte. Dennoch entstand daraus eine Liebesgeschichte: Seitdem schreibt er nicht nur Bücher, sondern veranstaltet auch Poetry Slams. Und zwar den Rotlicht Slam, zehnmal im Jahr den Dialekt Slam und einmal pro Jahr einen Bewerb in Krems.

Bärtige Szenegröße

Ein Beitrag beim Rotlicht Slam darf fünf Minuten dauern. Pünktlichkeit wie in Deutschland wird dabei nicht eingemahnt: „Wenn man ein bisschen überzieht, ist das nicht tragisch.“ Insgesamt habe er schon 118 Auftritte als Poetry-Slammer hingelegt, so Schreibmüller. Aus dem bald 69-jährigen Literaten ist das urigste Aushängeschild der Wiener Poetry-Slam-Szene geworden. Leicht zu erkennen an seinem weißen Bart, der an die Heimatdoku-Größe Sepp Forcher oder den (fiktiven) Zauberer Albus Dumbledore erinnert.

Schreibmüllers Werke sind manchmal derb und meist im Dialekt geschrieben. Dass er aber auch seine romantische Seite zeigen kann, zeigt sein Werk „Agreement“: „Wir haben und haben uns nicht, gehören einander gelegentlich. Doch lieben wir einander. Du bleibst du, und ich bleib ich.“

