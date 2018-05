„Lange Nacht“: Kirchen öffnen ihre Tore

Alleine 170 Gotteshäuser in Wien laden am 25. Mai wieder zur „Langen Nacht“. Es ist bereits die 14. Auflage der ökumenischen Großveranstaltung mit einem bunten Programm. Die meisten Menschen besuchen wohl wieder den Stephansdom.

150.000 Menschen machen sich allein in Wien alljährlich auf den Weg in der Langen Nacht der Kirchen, Hauptanziehungspunkt ist der Stephansdom mit circa 40.000 Gästen. Ein umfangreiches Programm ist auch heuer wieder in Vorbereitung: wie Chorgesang, Orgelkonzerte, Spezialführungen und Diskussionen. Bischofsvikar Dariusz Schutzki freut sich: „Das ist ein unglaublicher Einsatz der ehrenamtlichen Mitarbeiter, die sich an der Kirche erfreuen und sagen: Kommt, schaut euch das an.“

Freunde des Films und des Stephansdoms etwa kommen im Club 4 (Stephansplatz 4) auf ihr Rechnung, hier wechseln sich Filmvorführungen der ORF-Dokus über die wichtigste Kirche Österreichs mit Gesprächen mit der Historikerin Annemarie Fenzl und der Produzentin Eva-Maria Berger ab.

Schwerpunkt auf Gedenkjahren

Ein Schwerpunkt ist diesmal den Gedenkjahren 1918 und 1938 gewidmet. Im Fokus steht auch die soziale Verantwortung kirchlicher Organisationen. „In der Kapuzinerkirche werden wir traditionell unsere Projekte präsentieren, einerseits geht es um die Beratungsangebote der Caritas und ein Höhepunkt spätabends wird der Canisibus sein, wo man Suppe verkosten kann. Jene Suppe, die ungefähr 15.000 Mal ausgeschenkt jeden Tag“, sagt Rainald Tippow von der Caritas.

Im Haus der Diakonie in der Steinergasse wird das 50-Jahr-Jubiläum des dortigen Standorts gefeiert, sagt Angelika Reichl: „Wir wollen die Türen öffnen, wollen ein buntes Fest feiern, haben ein Straßenfest und im Innenhof musikalische Angebote.“ Etwas ruhiger geht es in der Karlskirche zu, dort kann man mit dem Lift hinauf in die Kuppel fahren und „es gibt die Möglichkeit in das Museum zu gehen, das heuer eröffnet wurde. In dem Museum sieht man Messgewänder vom Kreuzherrenorden, der die Kirche seit über 300 Jahren betreut und auch Karlskirchen-Monstranzen.“

2.500 Programpunkte in ganz Österreich

Österreichweit gibt es knapp 2.500 Programmpunkte in 620 Gotteshäusern. Von der katholischen Kirche sind alle österreichischen Diözesen mit Ausnahme von Feldkirch, die sich alle zwei Jahre beteiligt, vertreten; ebenso auch die 15 anderen christlichen Konfessionen sowie zahlreiche Klöster.

An dem ökumenischen Großprojekt nimmt seit seinem Beginn auch die orthodoxe Kirche teil. In der griechisch-orthodoxen Dreifaltigkeitskathedrale (Fleischmarkt 13) sowie in der benachbarten Georgskirche (Griechengasse 8) gibt es etwa Konzerte mit byzantinischen Hymnen und Kirchenführungen.

