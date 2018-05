Neuer Präsident für Wiener Landtag

Seit 9.00 Uhr läuft die heutige Sitzung des Wiener Landtags. Dabei wird der 64-jährige Ernst Woller als Nachfolger von Harry Kopietz zum Landtagspräsidenten gewählt. Diskutiert wird heute unter anderem über die Mindestsicherung.

In der Fragestunde am Beginn der Landtagssitzung geht es etwa um das Wiener Mindestsicherungsgesetz und die Veränderung bei der Zahl der Bezieher im Vergleich von 2016 und 2017. Das Thema der Aktuellen Stunde, eingebracht von den Grünen, lautet: „Schwarzblau reitet gegen Wien: Die Herausforderungen für die soziale Sicherheit und ökologische Zukunft für alle Wienerinnen und Wiener“.

Mit Ernst Woller übernimmt dann der derzeit längstdienende Mandatar Wiens das Amt des Landtagspräsidenten. Woller ist seit 1988 als Abgeordenter im Gemeinderat und Landtag, mit einer U nterberchung von 1991 bis 1993, als er ein Mandat im Bundesrat hatte. Zuletzt war der 64-Jährige Kultursprecher der Wiener SPÖ sowie Ausschuss-Vorsitzender für Kultur und Wissenschaft - mehr dazu in Die neuen Stadträte im Porträt.

Häupl mahnt „respektvolleren Umgang“ ein

Am Donnerstag ist im Gemeinderat der Wechsel im Bürgermeister-Amt vollzogen worden. Michael Häupl (SPÖ) hat seine letzte Rede im Gemeinderat gehalten und dabei auch einen respektvolleren Umgang in der Politik eingemahnt - mehr dazu in Häupl sagte „Auf Wiedersehen“.

Michael Ludwig (SPÖ) ist am Donnerstagnachmittag zum neuen Wiener Bürgermeister gewählt worden. Er erhielt 56 von 100 abgegebenen Stimmen. In seiner Rede davor versprach er den Grünen Koalitionstreue - mehr dazu in Ludwig zum Bürgermeister gewählt.