Mord in Ottakring: Noch keine Spur

Nach zwei Mordfällen gehen die Ermittlungen der Wiener Polizei weiter. Im Fall einer 43-jährigen Frau in Favoriten wird der Ehemann einvernommen. Noch keine Spur hat die Polizei nach dem Mord an einem 32-Jährigen in Ottakring.

Die Spurenauswertung in der Wohnung des gebürtigen Türken in der Lienfeldergasse in Wien-Ottakring ist noch nicht abgeschlossen. „Es gibt noch keinen konkreten Tatverdächtigen“, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst am Freitag. Weitere Einvernahmen im Umfeld finden statt. Die Leiche des 32-jährigen Taxifahrers wurde am Mittwochnachmittag in der Wohnung des Opfers gefunden - mehr dazu in Mann lag erstochen in Wohnung.

ORF

Verdächtiger Ehemann wird einvernommen

Am Freitag wird die Wiener Polizei auch den Ehemann einer 43-Jährigen einvernehmen, die am Donnerstagnachmittag in einer Wohnung am Arthaberplatz von den beiden volljährigen Töchtern blutend und mit schweren Stich- und Schnittverletzungen gefunden worden war. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Der Ehemann wurde noch in der Wohnung festgenommen. Er hatte sich zunächst nicht zur Tat geäußert - mehr dazu in Frau getötet: Ehemann festgenommen.