Schlüsselübergabe an neuen Bürgermeister

An seinem ersten Arbeitstag als neuer Bürgermeister hat Michael Ludwig (SPÖ) auch die Schlüssel für sein neues Büro erhalten. Ludwig schenkte seinem Vorgänger Michael Häupl (SPÖ) ein Kochbuch aus dem Jahr 1794.

Häupl überreichte seinem Nachfolger keinen symbolischen, überdimensionierten Stadt-Schlüssel, sondern einen ganz normalen „völlig unspektakulären“ Schlüsselbund inklusive kleiner Tasche. Dazu übergab Häupl dem neuen Bürgermeister das Buch „Sorry, aber kannst du bitte noch kurz die Welt retten.“ mit den Worten: „Des is lustig, unernst gemeint, humorvoll.“

Das Kochbuch für Häupl wiederum enthält Gerichte mit Fröschen, also jenen Tieren, denen sich Häupl als Biologe einst gewidmet hat. „Das Buch beginnt mit den Fastenspeisen, das liegt uns beiden vielleicht nicht so. Aber nachdem ich weiß, dass Du als Biologe mit Fröschen ganz besonders verbunden warst, denke ich, sind Froschgerichte vielleicht etwas, das Du nachkochen möchtest“, sagte Ludwig.

Übergabe mit Blasmusik und Rauchfangkehrern

Bei der Schlüsselübergabe waren auch Blasmusikkapellen sowie eine Abordnung von Rauchfangkehrern erschienen. Für Häupl und Ludwig gab es Porträts als Geschenke. Beschenkt wurden am Freitag aber auch Passanten. Ludwig verteilte in den frühen Morgenstunden in seinem Heimatbezirk Floridsdorf Kipferl. Anschließend machte er sich mit der U-Bahn auf den Weg ins Rathaus.

Michael Ludwig ist am Donnerstag mit 56 von 100 abgegebenen Stimmen zum neuen Wiener Bürgermeister gewählt worden. Die Regierungsparteien SPÖ und Grüne verfügen in Summe über 54 Mandate, demnach stimmten auch Gemeinderäte aus der Opposition für Ludwig als Bürgermeister. 43 Gemeinderäte stimmten gegen ihn - mehr dazu in Ludwig zum Bürgermeister gewählt.

Der neue Bürgermeister im Interview Michael Ludwig im ersten Interview als neuer Wiener Bürgermeister mit ORF Wien-Chefredakteur Paul Tesarek.

Häupl sagte „Auf Wiedersehen“

Michael Häupl verabschiedete sich am Donnerstagvormittag mit einer Rede im Gemeinderat. Bevor er mit einem „Auf Wiedersehen“ schloss, mahnte er auch einen respektvolleren Umgang in der Politik ein - mehr dazu in Häupl sagte „Auf Wiedersehen“.

Am Freitag ist im Landtag einer weiterer Wechsel vollzogen worden: Ernst Woller (SPÖ) wurde mit 62 von 93 abgegebenen Stimmen zum neuen Ersten Landtagspräsidenten gewählt. Ernst Woller löste als Landtags-Präsident Harry Kopietz (SPÖ) ab, der diese Funktion seit 2008 innehatte - mehr dazu in Ernst Woller neuer Landtags-Präsident.

