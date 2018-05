Am Testgleis selbst mit der U-Bahn fahren

Weil die Wiener U-Bahn das 40-jährige Jubiläum feiert, ist der heutige Tramwaytag zum U-Bahntag umfunktioniert worden. Im Bahnhof Erdberg können Besucherinnen und Besucher etwa selbst einen U-Bahn-Zug aufs Testgleis fahren.

Das kostenlose Programm findet bis 18 Uhr am Bahnhof Erdberg, direkt bei der U3-Station, und im Wiener-Linien-Verkehrsmuseum Remise am Ludwig-Koeßler-Platz bei der U3-Station Schlachthausgasse statt. Besucherinnen und Besucher können in Erdberg einen U-Bahnzug aufs Testgleis fahren. Die Strecke ist rund einen Kilometer lang.

„Voll beschleunigen wird sich nicht ausgehen, es geht eher um das Gefühl“, sagt Wiener Linien-Sprecher Daniel Amann. Auch ein Rundgang durch die U-Bahn-Leitzentrale in Erdberg ist möglich. Für die beiden Programmpunkte sind Zeitkarten nötig, die am Gelände im Info-Zelt erhältlich sind, so Amann.

Wiener Linien

Alte Dampflok für Besucherfahrten

Auf einem sogenannten Zulieferergleis wird eine alte Dampflock unterwegs sein mit der die Besucherinnen und Besucher „ein Stück aus dem Gelände mitfahren können“, so Amann. Zudem gibt es in Erdberg einen Rückblick auf den U-Bahn-Bau und einen Ausblick - vor allem über das geplante U2/U5-U-Bahnkreuz, für das die Vorarbeiten bereits begonnen haben - mehr dazu in Mariahilfer Straße wird wieder Baustelle.

Die U2 bekommt ja eine neue Streckenführung und wird vom Rathaus künftig über die Pilgramgasse bis zum Matzleinsdorfer Platz geführt. Während die U5 zwischen Karlsplatz und Rathaus fahren wird - und dann im weiteren Ausbau zum Alten AKH und schließlich bis zum Elterleinplatz verlängert wird. Dort kommen dann auch die neuen vollautomatischen X-Wagen zum Einsatz, zu dem es ebenfalls Infos geben wird.

Wiener Linien / Johannes Zinner

Countdown zur Sitz-Abstimmung für neue „Bim“

Im Verkehrsmuseum Remise stehen neben dem 40. Geburtstag der U-Bahn auch noch die Jubiläen „120 Jahre Stadtbahn“, „70 Jahre Amerikaner“ oder „60 Jahre Gelenktriebwagen“ auf dem Programm. Es wird etwa ein Film über den Reichsbrückeneinsturz gezeigt, bei dem einer der Gelenkbusse traurige Bekanntheit erlangt hatte, nachdem er auf der eingestürzten Brücke hängen blieb. „Zum ersten Mal überhaupt steht auch die neue Flexity-Straßenbahn für das Publikum bereit“, so Amann.

Probesitzen und Abstimmen können die Besucher heute übrigens ein letztes mal über die künftigen U-Bahn-Sitze, die in den neuen Garnituren zum Einsatz kommen. Drei ergonomische Varianten stehen zur Auswahl - mehr dazu in Fahrgäste entscheiden über neue U-Bahn-Sitze.

Links: