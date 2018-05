Ludwig will „Hausordnung“ für Wien

Der neue Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) setzt auf Ordnung und Sicherheit. Für die gesamte Stadt will er eine „Hausordnung“, wie er gegenüber Ö1 sagte. Alle müssten dabei die Spielregeln des Zusammenlebens einhalten.

„Ich finde, es sollte im Zusammenleben immer Spielregeln geben. Und es ist notwendig, Spielregeln einzuhalten und darauf zu achten, dass sich alle Beteiligten an diesen Spielregeln orientieren. Mir ist es wichtig, eine Hausordnung für die ganze Stadt durchzusetzen“, sagte Ludwig in der Ö1-Sendereihe „Im Journal zu Gast“.

Zu dem von ihm veranlassten Alkoholverbot sagte Ludwig, dass er dieses Prinzip der Ordnung in allen Bereichen des öffentlichen Lebens durchsetzen wolle. „Wenn ich mich entscheiden muss zwischen einer Gruppe von aggressiven Alkoholikern und Frauen, die sich nicht sicher fühlen, dann weiß ich, für wen mein Herz schlägt“, sagte Ludwig.

„Wien-Bonus“ ausweiten

Den bestehenden „Wien-Bonus“ - der Menschen bei der Vergabe geförderter Wohnungen bevorzugt, die in Wien geboren sind oder schon vor längerer Zeit zugewandert sind - will Ludwig auf andere Bereiche ausweiten. So könnten etwa auch Firmen bevorzugt werden, die in der Ostregion tätig sind. Zudem will er versuchen, internationale Organisationen nach Wien zu holen.

Autofahrer nicht „schikanieren“

Gemeinsam mit seinem grünen Koalitionspartner will Ludwig den Verkehr ökologisch nachhaltiger gestalten. Dabei soll der Umstieg vom Individualverkehr auf öffentliche Verkehrsmittel mit „Anreizen“ erfolgen, er halte nichts davon, Autofahrer zu „schikanieren“.

Eine Koalition mit der FPÖ schließt Ludwig weiter aus, in Grundsatzfragen liege man weit auseinander. Sicherheit sei kein rechtes oder linkes Thema, sondern für die Menschen wichtig. „Es gibt eine klare Beschlusslage der SPÖ Wien, dass es keine Koalition mit der FPÖ gibt, weil es eben inhaltlich starke Unterschiede gibt“, so Ludwig. Das heiße aber nicht, dass es nicht auch Vorschläge geben kann, von allen Parteien, die man ernsthaft prüft. „In Grundsatzfragen gibt es aber eine klare Trennung zwischen dem, was sich die Sozialdemokratie vorstellt in Wien, und die FPÖ“, sagte Ludwig.

