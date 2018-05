Messerattacken: "Man kann nichts dagegen tun“

Für die Kriminalpolizei verläuft das Jahr 2018 blutig: In den ersten fünf Monaten sind in Wien bereits 14 Menschen ermordet worden. Immer öfter greifen die Täter zum Messer. Effektiv verhindern lassen sich die Messerattacken nicht.

Vergangenes Jahr wurden in Wien 20 Morde verübt, heuer sind es schon 14. Anfang Jänner erstach in der Leopoldstadt ein Mann seine Frau und erwürgte seine zehnjährige Tochter. Dann stürzte er sich aus dem Fenster - mehr dazu in Mord: Mädchen im Spital verstorben. Die bisher letzten Morde wurden am Donnerstag bekannt. Kriminalisten entdeckten gleich zwei Tote - eine 43-jährige Frau in Favoriten und einen 32-jährigen Mann in Ottakring. Die beiden wurden ebenfalls erstochen - mehr dazu in Frau erstochen: Ehemann gesteht Tat. Immer öfter greifen die Täter zum Messer, das leicht verfügbar ist.

„Ein wichtiger Punkt ist, dass die meisten der Gewalttaten innerhalb der Familie, innerhalb des sozialen Nahbereiches stattfinden. Und wenn sie dummerweise gerade in der Nähe der Küche sind, haben sie natürlich ein Küchenesser schnell bei der Hand“, sagt der Kriminalsoziologe Reinhard Kreissl gegenüber „Wien heute“.

LPD Wien

„Sie können Messer nicht verbieten“

Die Polizei verweist auf ihre Präventionsarbeit in den Schulen. Ein wirksames Gegenmittel gegen die zunehmenden Messerattacken hat sie aber nicht. „Sie können Messer nicht verbieten. sie können die Strafen erhöhen, aber das hat keinen präventiven Effekt. Tun kann man realistischer Weise nichts dagegen“, sagt Kreissl.

Von den 14 Mordfällen in diesem Jahr konnten 13 bereits geklärt werden. "Sprich es gibt hier einen Tatverdächtigen. Diese Personen sind auch inhaftiert worden. Und bei dem vierzehnten Mordfall, das war jener, der vor kurzem in Ottakring stattgefunden hat, laufen die Ermittlungen noch“, sagt Polizeisprecher Daniel Fürst - mehr dazu in Mann lag erstochen in Wohnung.

