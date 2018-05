Späte Abrechnung: Wien Energie hat IT-Problem

Technische Probleme führen derzeit bei der Wien Energie zur verspäteten Endabrechnung bei Tausenden Kunden. „Wir hatten zum Jahreswechsel die größte IT-Umstellung in der Geschichte des Unternehmens“, heißt es von Wien Energie.

„Uns ist das Problem bekannt; seit einigen Wochen registrieren wir in dieser Sache verstärkt Anrufe und Beschwerden in der Schlichtungsstelle und auf der Hotline“, sagt E-Control-Chef Wolfgang Urbantschitsch im „Standard“. Bis kommende Woche hat Wien Energie Zeit bekanntzugeben, wie sie das Problem in den Griff bekommen will. Dem Vernehmen nach sind einige 1.000 Kunden vom IT-Problem des größten regionalen Energieversorgers in Österreich betroffen, heißt es in dem Zeitungsbericht.

ORF.at/Christian Öser

„Kein Nachteil für Kunden“

Dass es Probleme gibt, bestätigt man der Zeitung auch bei Wien Energie. „Wir hatten zum Jahreswechsel die größte IT-Umstellung in der Geschichte des Unternehmens“, sagte Wien-Energie-Sprecher Boris Kaspar. Die Umstellung sei notwendig geworden, weil laut einer EU-Richtlinie die Verrechnungssysteme von Vertrieb und Netz zu trennen sind.

„Als Folge dieser Umstellung müssen wir bei einem Bruchteil unserer Kunden noch nacharbeiten“, sagte Kaspar. „Wir bedauern, wenn es in diesen Einzelfällen zu Verzögerungen bei der Abrechnung kommt. Allfällige noch bestehende Fehlerquellen werden bis Ende Juni behoben. Kein einziger betroffener Kunde wird daraus einen Nachteil haben.“

Eigentlich sechs Wochen Zeit

Dabei ist das Prozedere eigentlich klar geregelt. „Wenn Sie zu einem anderen Lieferanten wechseln, bekommen Sie von Ihrem bisherigen Lieferanten spätestens sechs Wochen nach dem Wechsel eine Endabrechnung über die Energie, die Sie bis zum Wechselstichtag verbraucht haben“, steht auf der Website der E-Control. Der Lieferantenwechsel selbst muss innerhalb von drei Wochen über die Bühne gehen. So sieht es das Gesetz vor.

