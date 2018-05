U4-Stationen: Sanierung geht weiter

Die Sanierung der Linie U4 und der einzelnen Stationen geht voran. Am Montag werden die Arbeiten an der Station Friedensbrücke - früher als geplant - abgeschlossen. Dafür startet die Sanierung der Station Roßauer Lände.

Dass der Abschluss der Arbeiten an der Station Friedensbrücke früher erfolgt, liegt unter anderem an der Witterung. Man habe etwa durch die relativ milden Wintermonate viel Zeit gewonnen, hieß es von den Wiener Linien - mehr dazu in U4-Station Friedensbrücke eröffnet früher.

Zug hält nicht in Station Roßauer Lände

Die Sanierung der Station Roßauer Lände wird bei laufendem Betrieb durchgeführt. Allerdings wird der Bahnsteig für die Züge Richtung Hütteldorf bis voraussichtlich Dezember gesperrt - die U-Bahn fährt einfach durch. Danach folgt der Bahnsteig auf der anderen Seite.

Wiener Linien

Wer aussteigen muss, kann das nur eine Station weiter und dann wieder in die andere Richtung zurückfahren, oder man muss auf die S-Bahn oder Straßenbahn ausweichen. Die Arbeiten an der Station Roßauer Lände werden insgesamt bis Sommer 2019 dauern. Es werden nicht nur die beiden Bahnsteige saniert, sondern auch das gesamte Stationsgebäude modernisiert.

Endstation Heiligenstadt im Sommer geschlossen

Neben den Arbeiten an der Staion Roßauer Lände wird im Juli und August zudem die U4-Endstation Heiligenstadt komplett gesperrt und kann nicht angefahren werden. Die Bahnsteige dort werden komplett erneuert und die Gleise in diesem Bereich umgebaut. In dem betroffenen Bereich wird - auf einer Teilstrecke der Linie D - ein zusätzlicher Ersatzverkehr mittels Straßenbahn angeboten.

