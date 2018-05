Wärmster Mai aller Zeiten in Wien möglich

Der April war in Wien der wärmste seit dem Jahr 1800, wie die Statistik der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) zeigt. Im Mai könnte der nächste Rekord fallen, denn wir halten bereits bei 23 Sommertagen.

„Der Mai 2018 wird unter die wärmsten der Messgeschichte in Österreich und auch in Wien kommen. Österreichweit reden wir da von den ersten Fünf oder Vier. In Wien wird es wahrscheinlich der wärmste oder zweitwärmste Mai werden“, sagte ZAMG-Klimaexperte Alexander Orlik gegenüber „Wien heute“.

„Noch nie so viele Sommertage im Frühling“

In der Stadt macht sich die Hitze bemerkbar - nicht nur die Fiaker leiden unter den hohen Temperaturen. 23 Sommertage hat es bis Montag gegeben, in den kommenden Tagen werden weitere erwartet. Als Sommertage gelten jene, an denen die 25-Grad-Marke überschritten wird. Bereits im April ist sogar zwei Mal die 30-Grad-Marke erreicht worden.

ORF

„Es werden auf jeden Fall in Wien so viele Sommertage im Frühling werden, wie es noch nie aufgetreten ist“, so Orlik. Abkühlung suchen und viel trinken lautet für viele Wienerinnen und Wiener die Devise. Der Grund für die ungewöhnlichen Temperaturen ist teilweise menschengemacht, meint Orlik.

„Ein Teil kann man sicher durch den anthropogenen Klimawandel erklären. Man kann aber nicht alles dadurch erklären. Es ist eben auch eine natürliche Klimaschwankung dabei und in diesem Fall ist der Mai nach dem sehr warmen April auch noch mal sehr warm geworden.“ Laut der ZAMG könnte der Juni wieder ein durchschnittlicher Monat werden - die nächsten Hitzewellen werden für den Juli erwartet.

